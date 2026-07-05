Na nadmorskoj visini od oko 1.758 metara, stena zaista podseća na veliki, istureni zub. Međutim, meštani veruju da iza njenog imena stoji mnogo zanimljivija priča.

Prema najpoznatijem predanju, jednom davno starica je usred oštre zime pokušavala da pređe planinu. Sneg je bio dubok, vetar snažan, a led je prekrivao staze. Dok se uz veliki napor probijala kroz smetove, pala je na oštru stenu i pri tom izgubila zub. Od tada je, kaže legenda, taj kameni vrh ostao poznat kao Babin zub.

Postoji i druga verzija priče. Po njoj, starica je bila toliko iznenađena surovošću planine da je od straha uzviknula kako joj je "ispao zub". Ljudi su kasnije upravo po tom događaju nazvali neobičnu stenu.

Naravno, ovo su narodne legende. Naučnici smatraju da je naziv najverovatnije nastao zbog karakterističnog oblika stene, koja zaista podseća na veliki zub koji izranja iz planinskog grebena. Ipak, kao i mnogi drugi toponimi u Srbiji, ime je vremenom dobilo i svoje narodno objašnjenje, koje se među meštanima sačuvalo do danas.

Osim po legendi, Babin zub je poznat i po nestvarnim vidikovcima. Sa njegovih padina pogled puca na prostrane pašnjake, guste bukove šume i vrhove Stare planine, zbog čega ga mnogi smatraju jednim od najlepših mesta za planinarenje u Srbiji. Zimi je ovo područje omiljeno među skijašima, dok leti privlači ljubitelje prirode, fotografije i pešačkih tura.

U blizini se nalaze i neke od najvećih prirodnih atrakcija Stare planine – vodopad Tupavica, Rosomački lonci i brojni planinski izvori, pa poseta Babinom zubu često postaje polazna tačka za istraživanje jednog od najdivljih i najočuvanijih predela Srbije.

Možda nikada nećemo saznati da li je neka baka zaista izgubila zub na ovoj planini. Ali upravo takve priče daju poseban šarm mestima koja posećujemo. Na Staroj planini gotovo svaki vrh, izvor ili stena imaju svoju legendu, a Babin zub je možda najpoznatija među njima – priča koja već generacijama čuva duh ovog planinskog kraja.