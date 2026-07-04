Jedna biljka visoka jedva 25 centimetara ovog leta puni srpske terase mirisom vanile. Zove se nemezija Vizli vanila, i za razliku od većine sezonskog cveća koje se preseli do avgusta, ova cvetnica pravi cvetove bez prestanka do prvih jesenjih mrazeva. Sitni beli i krem cvetovi mirišu čim prođete pored njih.

Zašto je nemezija Vizli vanila hit na balkonima ovog leta

Miris je glavni razlog. Dovoljna je jedna saksija na terasi, da uveče, kad temperatura padne, cela terasa zamiriše na kolač sa vanilom. Tu prednost obično imaju samo skupe povijuše, a nemezija to daje iz obične žardinjere na ogradi.

Panelka, mali balkon i pitanje gde je uopšte posaditi

Većina nas nema dvorište, nego balkon od par kvadrata i ogradu. Dobra vest: ova cvetnica sa mirisom vanile najbolje uspeva baš u saksiji, žardinjeri ili visećoj posudi. Treba joj mesto koje sunce greje bar pola dana, pa je južni i zapadni balkon idealan. Sever preskočite, tamo će razvući stabljike i slabo cvetati.

Koliko sunca i vode zaista traži

Zemlja mora da bude plodna i stalno malo vlažna, nikad potpuno suva. Za vreme julskih vrućina, kad asfalt ispod balkona zrači toplotom, zalivajte je svako veče. Presušena nemezija prestaje da cveta za dva do tri dana, a povratak u formu traje nedelju. Zato je bolje sprečiti nego lečiti.

Kako da nemezija ne prestane da cveta usred leta

Evo gde većina nas pogreši. Kad prvi talas cvetova precveta, biljka izgleda umorno i mnogi je otpišu. Uzmite makaze i skratite je za trećinu. Za desetak dana potera nove izdanke i vrati se gušća nego pre. Taj jedan potez odvaja balkon koji cveta do oktobra od onog koji stane u avgustu.

Pomaže i štipkanje vrhova mladih grančica dok je biljka mlada. Otkinete gornji par listova prstima i grančica se grana u dve. Tako umesto jedne tanke stabljike dobijete gust jastuk cvetova. Redovno uklanjanje precvetalih delova je jedina obaveza koja stvarno drži cvetanje u kontinuitetu.

Da li je nemezija Vizli vanila jednogodišnja ili traje?

Nemezija Vizli vanila je višegodišnja biljka, ali se u našoj klimi najčešće gaji kao letnja jer teško podnosi mraz. U saksiji uneta na svetlo i hladnije mesto preko zime može da preživi i vrati se sledeće sezone.

Kad je posaditi i koliko dugo cveta

Sadi se posle svetog Đorđa, kad prođe opasnost od kasnih mrazeva, obično od sredine maja. Ako ste je propustili na proleće, i sada u julu ćete je naći u rasadu kao gotovu sadnicu i imati cvet do jeseni. Cveta neprekidno tri do četiri meseca ako je redovno zalivate i orežete.

Najveći problem nije sunce ni zemlja, problem je zaborav da se zalije u vrelim danima. Rešite to i dobićete balkon koji miriše svaki put kad otvorite vrata. A koja mirisna biljka vama drži terasu u cvatu najduže, nemezija, petunija ili nešto treće?