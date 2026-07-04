- Zlatibor je, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, zadržao drugo mesto u Srbiji po ukupnom turističkom prometu, odmah iza Beograda, dok je prema broju dolazaka i noćenja domaćih turista i dalje vodeća turistička destinacija u zemlji. Tokom maja 2026. godine Zlatibor je posetilo 41.549 turista, dok je u periodu od januara do maja registrovano ukupno 193.319 dolazaka, što predstavlja rast od osam odsto u odnosu na isti period prošle godine, kažu za RINU u TO Zlatibor.

U maju je ostvareno 111.380 noćenja, dok je u prvih pet meseci ove godine zabeleženo ukupno 556.738 noćenja, odnosno 4,8 odsto više nego u istom periodu 2025. godine.

Domaći gosti i dalje čine okosnicu turističkog prometa na Zlatiboru, ostvarivši od početka godine 391.371 noćenje, dok su strani turisti ostvarili 165.367 noćenja. Nastavlja se i rast interesovanja inostranih posetilaca, među kojima prednjače gosti iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije, Kine i Ruske Federacije. Pored organizovanih sportskih ekipa koje dolaze na pripreme, kao i kamperskih asocijacija koje borave u auto-kampu „Zlatibor“, sve je veći broj individualnih gostiju iz različitih zemalja koji Zlatibor biraju zbog prirodnih lepota, kvalitetnog smeštaja i raznovrsne turističke ponude.

- Rezultati koje beležimo potvrđuju da Zlatibor iz godine u godinu opravdava poverenje gostiju i da se ulaganja u razvoj turističke ponude, infrastrukture i promociju isplate. Posebno nas raduje rast broja domaćih turista, ali i sve veće interesovanje gostiju iz inostranstva. Pred nama je letnja sezona za koju smo, zajedno sa turističkom privredom, pripremili bogat program i verujemo da će Zlatibor i ovog leta biti jedan od najposećenijih turističkih centara u Srbiji, izjavio je direktor Turističke organizacije Zlatibor, Vladimir Živanović.

Posetioce Zlatibora tokom leta očekuju brojne manifestacije, vožnja Gold gondolom, obilazak Stopića pećine, vodopada u Gostilju, Kaubojskog grada i Muzeja na otvorenom „Staro selo" u Sirogojnu, sadržaji na Torniku, Avantura park i Dino park, kao i brojne mogućnosti za aktivan odmor u prirodi.