Sujeverja i tumačenja najrazličitijih simbola i znakova nikada nisu prestali da da budu popularni u našem narodu.

Ljudi, od kada je sveta i veka, vole da tumače određene pojave i da se specijalizuju u razne vrste predviđanja. Danas vam donosimo razna tumačenja koja se odnose na ptice.

Neki tumači veruju da ako ptica pokuca na staklo vašeg prozora, onda je ovo loš znak, ali ako je golub uleteo u sobu, to može značiti i smrt i uskoro stečenu sreću.

Ukoliko ste videli goluba na prozorskoj dasci, ovo znači pristup vrlo važnim vestima, isto se odnosi i na lastavicu. Možda je glavna svrha ovog događaja da vas upozori na nešto što će se dogoditi kako biste bili spremni.

Ako vam se ptica ukakila na odeći, nemojte se uzrujavati, jer ovo može biti vesnik velike sreće.

Pojava rode u vašem vidnom polju je znak za rođenje bebe.

Na vašem balkonu se pojavilo gnezdo golubova – biće sreće u vašem životu, a ako su i oni položili dva jaja u gnezdo, sreći neće biti kraja.

Ako je ptica udarila u prozor, tada bi trebalo da očekujete ​​goste, bučnu gozbu. Ako se nije samo udarila, već zakucala – to znači da stižu vesti iz daleka, prenosi Novi.ba.

Ptice mogu uleteti u kuću kroz otvoreni prozor. Tada se pripremite za neprijatne vesti o smrti nekoga vama bliskog.

Da li je ptičica udarila u staklo na balkonu ili sela na prozorsku dasku? Vrlo brzo ćete imati nepredviđeno rasipanje novca.

Ptica koja je uginula na nečijem venčanju obećava loš brak ili razvod koji će se uskoro dogoditi. Kod kuće ne možete držati nijednu divlju pticu, osim goluba, jer ostale privlači nesreća, patnja.

Dok hodate, ne zaboravite da podignete glavu gore da pogledate da li jato kruži iznad vas. Tada morate očekivati ​​neposrednu bolest. Ako postoji samo jedna ptica, čuvajte se izdaje ili izdaje voljenih. Ako su ptice, prelećući vas, naglo promenile smer leta, to znači da se u blizini krije neka opasnost. Videti mrtvu pticu na putu kući znači da će vam uskoro doći nesreća.

Sledite smer leta ptica

Ako je ptica obišla sobu leteći i izlazeći iz nje – ovo je za poruku. Ako ptica, koja je završila u vašem stanu, imala vlas travke, usput će se dogoditi vrlo dobar događaj, u ovom slučaju neće biti suvišno ako nahranite nosioca dobrih vesti.

Ptica je vidljiva iznad krova ili stalno leti uokolo je znak za bolest kod nekoga iz porodice. Ako ptica uvek lebdi nad stanom, trebalo bi da budete izuzetno oprezni u odnosima s prijateljima, možete biti izdani, to je utoliko istinitije ako ptica grabljivica lebdi nad kućom.

Vidite ptice kako lete pored vaše kuće, ali odjednom promene smer vrlo oštro – u ovom slučaju budite oprezni jer je ovo znak predstojeće opasnosti.

Jato ptica juri daleko od zemlje – dan će biti vrhunski dobar, sve će se ostvariti, ali ako, naprotiv, budete mogli ostati kod kuće, sav vaš trud će biti beskoristan.

Sujeverja o različitim pticama

Mnogo je ptica, a svaka ima svoja praznovjerja i predznake.

Videti leteću rodu je dobar znak.

Ptica gradi gnezdo – blagostanje u porodici.

Ako je iznenada detlić uleteo u dvorište i pokucao na drvo – to znači nevolju.

Ptica sjedi na balkonu – pronaći ćete odgovor na važno pitanje.

Lastavica bije kroz prozor – stižu dobre vesti.

Vrapci su odleteli do neudate devojke na prozoru – biće venčanja.

Vrane preleću kuću i oglašavaju se – znak za bolest.

Pronaći piliće koji su ispala iz gnezda – biće nepotrebnih problema.

Ptica je sedela na glavi – dolazi se do brze zarade.

Lastavice su se gnezdile na balkonu – znak za sreću.

Šta uraditi kada ptica leti?

Naši preci nisu samo primetili kako je ponašanje ptica povezano s nadolazećim događajima, već su i razvili metode rešavanja negativnosti. Dakle, ptica koja je slučajno ušla u sobu ne može se uhvatiti. Ona se već svakako boji.

Otvorite prozor i pustite pernatog gosta da se skloni, a onda recite: „Hodajte slobodno, ali ne dolazite k meni!“

Ako znak obećava nevolje, operite prozor svetom vodom i zavežite crvenu traku za okvir. Kažu da će ovo pomoći u uklanjanju nesreće. I bolje je sprijateljiti se s pticama, nahraniti ih, tada će one doneti samo radost, a ne uplašiti negativnim predviđanjima.