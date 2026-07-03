Pite su godinama unazad kraljice naših trpeza, a ova pita sa jogurtom pravi je dokaz da su najjednostavnije stvari ujedno i najslađe.

Zamislite tu savršenu, hrskavu koricu koja pod zubima pucketa, dok vas iznutra dočekuje sočna, kremasta i vazdušasta sredina koja se topi u ustima.

Taj čarobni miris toplog testa koji budi najlepše uspomene iz bakine kuhinje sada možete imati na stolu bez sati stajanja pored šporeta.

Ovaj recept je ultimativni spas kada vas uhvati neodoljiva želja za nečim domaćim, slanim i grešno ukusnim.

Recept za brzu pitu sa jogurtom

Sastojci:

Jedno pakovanje kora za pitu (500g)

3 jaja

500 ml jogurta (birajte onaj punomasni za bogatiji ukus)

Malo kisele vode (tek da smesa dobije mekoću)

1 dl ulja

Malo soli

Sir po želji (ako volite slanije, dodajte stari, dobro usitnjen sir)

Kako se priprema:

U dubljoj činiji umutite jaja, dodajte jogurt, ulje i onaj „tajni sastojak“ – malo kisele vode. Ako koristite sir, sad je trenutak da ga izdrobite i umešate u fil. Sir će dati onu pravu dubinu ukusa zbog koje ćete ovaj recept sigurno sačuvati u omiljenima.

Rernu obavezno uključite na 200 stepeni odmah na početku. Dok se ona greje, podmažite pleh uljem.

Sistem ređanja je najbrži deo posla: uzmite dve kore, stavite ih u pleh, pa ih premažite pripremljenim filom. Preko njih stavite sledeće dve kore, pa opet fil.

Ponavljajte postupak dok ne potrošite materijal. Poslednje dve kore neka budu završni sloj – njih možete bogatije premazati ostatkom fila da dobiju zlatnu boju.

Dodatan savet: Ako volite one hrskave rolnice, umesto ređanja kora u pleh, svaku pojedinačnu koru bogato poprskajte filom, urolajte i tako ređajte u pleh jednu do druge.

Pecite oko 15 do 20 minuta. Čim primetite da je pita dobila onu prepoznatljivu, neodoljivu zlatnu boju, vadite je napolje.

Ne čekajte predugo, jer magija ove pite je upravo u njenoj sočnosti – ona mora da ostane mekana iznutra, a hrskava spolja.

Služite je dok je topla, uz čašu hladnog jogurta.

Pretvorite ovaj recept u kulinarsko remek-delo

Osnova je tu, ali ova pita sa jogurtom je prava podloga za eksperimente! Ako želite da je učinite još bogatijom i da iznenadite ukućane novim ukusima, ne oklevajte – otvorite frižider i pustite mašti na volju.

Ovaj recept je toliko zahvalan da će ispratiti svaku vašu ideju bez greške:

Za zdravu notu

U fil dodajte šaku seckanog, oceđenog spanaća ili blitve. Dobićete savršen balans ukusa i prelepu zelenu boju.

Za ljubitelje jakih ukusa

Ubacite sitno seckanu dimljenu slaninicu ili šunku. To daje onu „mušku“, zasitnu notu koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

Za pravi gurmanski doživljaj

Dodajte malo izmrvljenog feta sira ili sitnog sira sa začinskim biljem – pita će postati prava poslastica.

Za hrskavi završetak

Pre nego što je ubacite u rernu, pospite je susamom ili lanom. Osim što lepše izgleda, dobićete dodatni hrskavi „kick“ pri svakom zalogaju.

Šta god da odlučite da dodate, jedno je sigurno: ovo je recept kojem ćete se uvek vraćati!

Prijatno!