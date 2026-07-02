Tri sastojka, deset minuta u zamrzivaču i nijednom niste upalili rernu. Kokos štanglice bez pečenja ukusnije su od kupovnih baunti čokoladica, a sve što vam treba stoji u vašem ormariću. Ovo je poslastica za julsku vrućinu, kada je i pomisao na vrelu rernu previše.

Šta vam treba za kokos štanglice bez pečenja

Lista je kratka, baš zato je i pola uspeha. Za jedan pleh domaćih bauntija pripremite:

250 ml mleka

100 g šećera

120 g kokosovog brašna

150 g čokolade za kuvanje

Mleko i šećer idu prvo, na tihu ringlu. Kad smesa krene da ključa, dospite kokos i mešajte drvenom varjačom. Za dva do tri minuta počeće da se zgušnjava i da se lepi za dno, tu je znak da sklonite šerpu.

Smesa mora da se ohladi do kraja

Ohlađena masa je razlika između lepo oblikovane štanglice i lepljive kaše na prstima. Toplu smesu ne možete oblikovati, raspada se. Ostavite je bar 20 minuta van šerpe, pa je rukama pritisnite u pravougaonike veličine domaćeg keksa. Ako vam se lepi za dlanove, ovlažite ruke hladnom vodom.

Kako čokolada da se uhvati, a ne da sklizne

Čokoladu topite na pari, nikad direktno na plamenu, jer zagori za tren. Kada se otopi, sklonite je sa vrele vode i sačekajte dva minuta. Vrela čokolada klizi sa hladnog kokosa i pravi tanku, providnu koru. Mlaka se hvata u deblji sloj i stvara onaj zvuk pucketanja pri prvom zalogaju koji je ceo smisao baunti kolača.

Umačite svaku štanglicu viljuškom, pa je ređajte na pleh sa pek papirom. Papir je bitan, bez njega se čokolada zalepi za pleh i skida se u komadima.

Deset minuta u zamrzivaču, ne u frižideru

Zamrzivač radi ono što frižider ne može. Za tačno 10 minuta čokolada se stegne u tvrdu koru, a unutrašnjost ostane sočna i hladna kao sladoled. Ne držite ih duže od 15 minuta, jer kokos se zaledi u kamen i gubi meku teksturu. Ovo je najveća greška koju većina vas napravi, ostavi kolače preko noći i ujutru grize led.

Ovde nema pečenja, nema čekanja, nema perja od brašna po celoj kuhinji. U maloj kuhinji leti to znači sve, jer temperatura ne skače za pet stepeni čim upalite rernu.

Mogu li da zamenim kokosovo brašno mlevenim kokosom?

Da, ali sitno mleveni kokos daje glađu teksturu. Krupniji ostane hrapaviji, što nekome čak i više prija u ustima.

Mogu li da koristim mleko u prahu ili biljno mleko?

Biljno mleko radi bez problema, samo bez kokosovog jer će ukus biti prejak. Kravlje mleko daje najkremastiju smesu.

Koji vaš trik za brzu poslasticu bez rerne leti spašava stvar? Podelite ga u komentarima