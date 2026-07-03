Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju Svetog sveštenomučenika Metodija. Sveštenomučenik Metodije, episkop patarski u mladosti se posvetio podvigu i kao grad na gori bio viđen i pozvan na episkopstvo u gradu Patari Likijskoj.

Učen i krasnorečiv arhijerej, Metodije je pisao protiv jeresi Origenove. Njegove "bogoduhnovene reči kao munja zasijaše po celom svetu".

Neznabošci se digoše na njega, mučiše ga i posekoše u Halkidi Sirijskoj 311. godine.

Mi smo dužni da se pripremimo, no od Boga zavisi naš uspeh. Sva naša priprema samo je kao predlog Bogu, ali ne odlučuje priprema no Bog. Zato mudro narod kaže po opitu svome: čovek predlaže a Bog raspolaže.

Vojniče Hristov, opremaj um svoj kao dobrog konja, oružaj srce svoje vrlinama, čeliči volju svoju podvizima, ali znaj da je spasenje u Gospoda.

Za zdravlje obavezno danas treba ispoštovati običaj i izgovoriti sledeću molitvu:

Krv tvoja, mudri, tajno vapi iz zemlje ka Bogu, kao Aveljeva, bogomudri svetitelju Metodije, koji si jasno propovedao Božije ovaploćenje. Zato si posramio Origenovu obmanu i prestavio si se u nebeski dvorac: Moli Hrista Boga da spase duše naše.