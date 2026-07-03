Ako želite brzu i praktičnu posnu proju bez uključivanja rerne, ova verzija iz tiganja je idealno rešenje. Pravi se od nekoliko vrsta brašna i može da posluži kao doručak, večera ili brz zalogaj uz čaj ili salatu.

Posebnu aromu daje proprženi praziluk i šampinjoni koji čine ovu proju sočnom i mirisnom.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: proja

Porcije/Količina: 4–6 porcija

Vreme pripreme: 50 minuta

Vreme pečenja: 10–15 minuta

Ukupno vreme pripreme: oko 60–65 minuta

Težina: lako

Sastojci:

mera šoljica za kafu od 50 ml

1 šoljica heljdinog brašna

1 šolja belog brašna

1 šolja kukuruznog brašna

1 šolja kukuruznog griza

1 kesica praška za pecivo

4 šolje kisele vode

1/2 struka praziluka

7–8 svežih šampinjona (po želji)

1/2 kašičice soli

začini po ukusu

ulje za prženje

Priprema:

1. korak: Dinstanje

Na malo ulja propržite sitno seckan praziluk i šampinjone dok ne omekšaju i puste aromu. Dodajte so i začine po ukusu, pa kratko prohladite smesu.

2. korak: Brašna

U većoj posudi pomešajte heljdino, belo i kukuruzno brašno zajedno sa kukuruznim grizom i praškom za pecivo.

3. korak: Mešanje

Dodajte ohlađeni proprženi praziluk i šampinjone u suve sastojke, pa postepeno sipajte kiselu vodu uz mešanje dok ne dobijete ujednačenu smesu srednje gustine.

4. korak: Pečenje

Zagrejte teflonski tiganj i blago ga nauljite. Sipajte smesu i ravnomerno je rasporedite. Pecite na srednjoj temperaturi oko 10 minuta, dok donja strana ne porumeni i smesa se ne stegne. Po potrebi okrenite ili završite pečenje poklopljeno da se propeče i sredina.

5. korak: Serviranje

Ostavite da se malo prohladi, pa isecite na trouglove ili kocke i poslužite toplu.