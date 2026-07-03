Ako želite brzu i praktičnu posnu proju bez uključivanja rerne, ova verzija iz tiganja je idealno rešenje. Pravi se od nekoliko vrsta brašna i može da posluži kao doručak, večera ili brz zalogaj uz čaj ili salatu.
Posebnu aromu daje proprženi praziluk i šampinjoni koji čine ovu proju sočnom i mirisnom.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: proja
Porcije/Količina: 4–6 porcija
Vreme pripreme: 50 minuta
Vreme pečenja: 10–15 minuta
Ukupno vreme pripreme: oko 60–65 minuta
Težina: lako
Sastojci:
mera šoljica za kafu od 50 ml
- 1 šoljica heljdinog brašna
- 1 šolja belog brašna
- 1 šolja kukuruznog brašna
- 1 šolja kukuruznog griza
- 1 kesica praška za pecivo
- 4 šolje kisele vode
- 1/2 struka praziluka
- 7–8 svežih šampinjona (po želji)
- 1/2 kašičice soli
- začini po ukusu
- ulje za prženje
Priprema:
1. korak: Dinstanje
Na malo ulja propržite sitno seckan praziluk i šampinjone dok ne omekšaju i puste aromu. Dodajte so i začine po ukusu, pa kratko prohladite smesu.
2. korak: Brašna
U većoj posudi pomešajte heljdino, belo i kukuruzno brašno zajedno sa kukuruznim grizom i praškom za pecivo.
3. korak: Mešanje
Dodajte ohlađeni proprženi praziluk i šampinjone u suve sastojke, pa postepeno sipajte kiselu vodu uz mešanje dok ne dobijete ujednačenu smesu srednje gustine.
4. korak: Pečenje
Zagrejte teflonski tiganj i blago ga nauljite. Sipajte smesu i ravnomerno je rasporedite. Pecite na srednjoj temperaturi oko 10 minuta, dok donja strana ne porumeni i smesa se ne stegne. Po potrebi okrenite ili završite pečenje poklopljeno da se propeče i sredina.
5. korak: Serviranje
Ostavite da se malo prohladi, pa isecite na trouglove ili kocke i poslužite toplu.
Komentari (0)