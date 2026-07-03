Dobro poznata biljka u narodu - bosiljak - nosi epitet svete biljke, jer se smatra da odnosi negativnu energiju i pročišćava od loše karme. Konzumacija bosiljka, smatraju mnogi, može podstaći priliv novca u život.
Takođe, pored toga što deluje umirujuće na nervni sistem i deluje pogodno za prehlade, bronhitis, srčane probleme i tako dalje, bosiljak ima i duhovni i isceljujući efekat.
Možete da zapalite manju količinu osušenog bosiljka i tako pročistite prostor u kom boravite, dok će šolja toplog čaja od bosiljka blagotvorno delovati u svakom delu dana.
Bosiljak se koristi u verskim obredima, na krštenjima, venčanjima i u svećenju vodice. Mnogi veruju da miris ove biljke privlači ljubavnu sreću i čuva brak.
Devojke su nekada koristile bosiljak kao parfem ili ga stavljale u struk kako bi privukle ljubav i puno udvarača.
Ova biljka je i odličan začin za mnoga jela, a naročito se preporučuje u salatama i raznim umacima, a jedan od najpoznatijih je pestosos.
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