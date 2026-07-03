Indonežanka pre 5 godina posetila Beograd i odlučila da ostane: Danas ovako priča o nama "Ne iznenađujte se ako ovo čujete od Srba"

Preseljenjem u novu zemlju, ne menjaju se samo adrese - menja se i ritam života, način na koji osoba razmišlja, pa čak i to kako gleda na svet oko sebe. Upravo to se dogodilo jednoj Indonežanki koja je pre pet godina došla u Beograd, sasvim slučajno, i odlučila da ostane - jer, kako kaže, Srbija ju je osvojila na neočekivan način.

Na svom TikTok profilu, devojka po imenu Vajera iskreno je ispričala kako izgleda život u Srbiji očima stranca - od spontanih razgovora sa nepoznatim ljudima, preko večite opuštenosti, do reči koja joj je promenila pogled na život.

"Srbi funkcionišu po svom satu"

"Preselila sam se u Beograd pre četiri godine, i evo šta vam niko neće reći o njoj.

Vreme ovde teče sporije: Ako se dogovorite da se vidite u 7, to zapravo znači u 7:30 ili 8. Srbi funkcionišu po svom satu – pravom balkanskom vremenu.

Stranci vam mogu postati prijatelji za tren: Neko će popričati sa vama u autobusu, u parku, bilo gde. Sasvim je normalno samo započeti razgovor.

Skoro svi govore engleski: Ako još ne govorite srpski – ne brinite! Većina ljudi ovde govori engleski, posebno mlađi. Čak i stariji pokušavaju... i to je baš simpatično.

Na srpskom postoji reč za svaku emociju: Ne iznenađujte se ako čujete Srbe kako psuju često – to nije nepristojno, to je deo tradicije.