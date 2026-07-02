U Srbiji postoji planina koja je bogata sa čak 16 jezera, 17 manastira i 40 vodopada. U pitanju je Fruška gora.

Od 16 jezera, 12 je uređeno i tokom letnje sezone ova jezera dočekuju kupače i ribolovce, ali i ljubitelje prirode koji kampuju, roštiljaju i uživaju na obali jezera. Najpoznatija jezera Fruške gore su Bešenovačko jezero ili kako ga neki zovu Beli Kamen, Ledinačko jezero, Sot, Borkovac i Pavlovačko.

Mnogi koji su posetili jezera u ovom delu Srbije tvrde da se dva izdvajaju po nestvarnoj lepoti - Bešenovo i Ledinačko.

Ledinačko jezero je malo veštačko jezero na Fruškoj gori, a nalazi se u blizini naselja Stari Ledinci kod Novog Sada. Ovo jezero je nekada bilo malo turističko odmaralište, bilo je u planu da postane centar parka prirode, ali je postalo biser u privatnom vlasništvu.

Jezero je nastalo za vreme NATO bombardovanja 1999. godine. Za vreme trajanja agresije u kamenolomu Srebro oštećene su pumpe koje su vodu iz kamenoloma prestale da pumpaju, pa su podzemne vode, kao i dve rečice počele da pune kamenolom i na taj način stvorile ovo prelepo jezero.

Ovo jezero zauzima površinu od četiri hektara i sa svih strana je okruženo strmim liticama. Prosečna dubina iznosi 15 metara, ali isto kao i kod Bešenovačkog jezera, pretpostavlja se da je prava dubina 50 metara. Jezero se nalazi na nadmorskoj visini od 300 metara, a prepoznatljivo je po zelenoj, hladnoj i čistoj vodi, zahvaljujući dotoku vode iz pritoka.

Posetioci ovog mesta najviše vole da uživaju na vidikovcu s kog imaju prelep pogled na Ledinačko jezero. Do mesta sa nestvarnim pogledom dolazi se isključivo pešaka, stazicama kroz fruškogorsku šumu.