- Trobojno mače staro svega nekoliko nedelja završilo je na dnu kontejnera, najverovatnije tražeći hranu, mada se ne isključuje ni mogućnost da ga je neko tu namerno ostavio. U trenutku kada je otpad trebalo da bude sabijen u presi, Marko je primetio da se među smećem nešto pomera, prepričali su očevici ovaj događaj.

Dodaju da je Marko bez oklevanja zaustavio mašinu i proverio o čemu se radi.

- Na njegovo iznenađenje, među otpadom se nalazilo preplašeno i iscrpljeno mače, koje je zahvaljujući njegovoj brzoj reakciji izvučeno na sigurno i dobilo novu šansu za život, dodaju očevici.

Ovaj humani gest samo još jednom potvrđuje da treba da vodimo računa o svakom živom biću, i da pružimo pomoć kad god smo to u mogućnosti.