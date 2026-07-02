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"Pokušavam da shvatim kako je ovo moguće, neverovatno" Kubanac živi tri godine u Srbiji, na jedno i dalje ne može da se navikne

"Pokušavam da shvatim kako je ovo moguće, neverovatno" Kubanac živi tri godine u Srbiji, na jedno i dalje ne može da se navikne

13:00
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Autor:  Teodora Tojagić

Mladić sa Kube podelio je svoje pozitivne utiske o životu u Srbiji. Istakao je kako se oseća bezbedno i prihvaćeno i kako je oduševljen srpskim gostoprimstvom.

 

 

"Srbija je bezbedna, gostoljubiva i otvorena zemlja u kojoj se ljudi osećaju slobodno i prihvaćeno", rekao je mladić koji se pre tri godine sa Kube preselio u Beograd, a koji je svojim iskrenim utiscima o životu u našoj zemlji izazvao veliku pažnju na društvenim mrežama.

Sve je počelo nakon što je na svom TikTok profilu "jayzencuban" objavio video u kojem govori o tome kako doživljava Srbiju, upoređujući je sa zemljom iz koje dolazi.

"Neverovatno mesto"

"Brate, Srbija. Srbija je totalno sigurno mesto. Ja ne izlazim često, ali kad izađem, šetam kad god i gde hoću. Niko mi neće praviti problem. Svi su prijateljski nastrojeni. Ako sam u klubu, u baru, ljudi mi priđu, ljudi hoće da mi plate piće. 'Brate, odakle si? Kako si završio ovde? Kako ti se sviđa ovde? Kako ti se sviđa hrana, žene?'. Neverovatno mesto", rekao je on pa dodao:

"Ako bilo ko razmišlja da dođe u Srbiju, neka to uradi. Morate doći u Srbiju jer je neverovatno koliko je ovo mesto gostoljubivo. Ja sam ovde tri godine i još uvek pokušavam da shvatim kako je ovo moguće? Samo dođite u Srbiju, brate".

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Ispod videa usledili su različiti komentari. Dok su mu neki pisali poruke podrške, bilo je i onih kojima se njegovo pozitivno mišljenje o Srbiji nije dopalo - od komentara poput "Dobrodošao", do "Samo smo takvi prema strancima, nažalost".

Zbog nekolicine negativnih komentara Kubanac se ponovo oglasio i objasnio zašto i dalje veruje da je njegov pozitivan doživljaj Srbije pravdan.

"U mom prethodnom videu pojavljujem pričao sam o Srbiji, i video je prilično postao viralan. Dok sam govorio o tome kako se osećam u vezi sa ovom zemljom, dobio sam različite komentare. Većina ljudi je bila srećna zbog onoga što sam govorio, ali neki su mislili da grešim. A ja govorim samo iz perspektive osobe koja je živela 20 godina u diktaturi. Kubanski režim stavlja svoje ljude u užasne situacije. To je razlog zašto mogu tako lako da vidim pozitivnu stranu ove zemlje. I iskreno, mislim da je ovo sjajna zemlja. Zaljubljen sam u Srbiju", zaključio je on.

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"Ma dobro ti nama došao!"

U komentarima ispod objave nizale su se poruke podrške i dobrodošlice iz Srbije, ali i drugih delova sveta. Mnogi su mu zahvaljivali na lepim rečima i poručivali da je u Srbiji uvek dobrodošao.

"Evo uživaj u Srbiji i hvala ti na lepim rečima...", "Ma dobro ti nama došao!", "Mi smo gostoljubiv narod, pravedan i častan, i svaki dobar čovek je ovde dobrodošao.", "Srbija je neverovatna zemlja. Ja sam Australijanac, ali se nadam da ću se u narednih par godina preseliti tu", pisali su oni.

(Blic)

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