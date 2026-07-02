"Pokušavam da shvatim kako je ovo moguće, neverovatno" Kubanac živi tri godine u Srbiji, na jedno i dalje ne može da se navikne

Zbog nekolicine negativnih komentara Kubanac se ponovo oglasio i objasnio zašto i dalje veruje da je njegov pozitivan doživljaj Srbije pravdan.

"U mom prethodnom videu pojavljujem pričao sam o Srbiji, i video je prilično postao viralan. Dok sam govorio o tome kako se osećam u vezi sa ovom zemljom, dobio sam različite komentare. Većina ljudi je bila srećna zbog onoga što sam govorio, ali neki su mislili da grešim. A ja govorim samo iz perspektive osobe koja je živela 20 godina u diktaturi. Kubanski režim stavlja svoje ljude u užasne situacije. To je razlog zašto mogu tako lako da vidim pozitivnu stranu ove zemlje. I iskreno, mislim da je ovo sjajna zemlja. Zaljubljen sam u Srbiju", zaključio je on.