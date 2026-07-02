Srpski narod poznat je po očuvanju običaja, ali i po sujeverju i narodnom verovanju. Zato čak mnogi poštuju i verovanja kada je reč o biljakama i drveću. Kroz ovaj tekst predstavljamo neke biljke i priče o njima kroz narodnaverovanja.
Beli luk
Beli luk i dan danas mnogi smatraju prirodnim antobiotikom, a u narodnoj medicini ima počasno mesto među biljkama, jer snižava krvni pritisak, dobar je za kosu, odličan je protiv gripa. Takođe, veruje se da se belog luka plaše, vampiri i ostale nečiste i zle sile, pa je korišćen često u ishrani, a mnogi su ga nosili kao amajliju. Da bi vas beli luk štitio od zlih sila, uslov je da ga ne ljuštite noktima. Veruje se i da od mirisa belog luka beže zmije.
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