Beli luk i dan danas mnogi smatraju prirodnim antobiotikom, a u narodnoj medicini ima počasno mesto među biljkama, jer snižava krvni pritisak, dobar je za kosu, odličan je protiv gripa. Takođe, veruje se da se belog luka plaše, vampiri i ostale nečiste i zle sile, pa je korišćen često u ishrani, a mnogi su ga nosili kao amajliju. Da bi vas beli luk štitio od zlih sila, uslov je da ga ne ljuštite noktima. Veruje se i da od mirisa belog luka beže zmije.

Bosiljak

Bosiljak je odmah iza belog luka, jedna od najrasprostranjenih biljaka u vezi sa ritualima i narodnim običajima. Ova začinska biljka prati Srbe od rođenja do smrti. Bosiljak nazivaju i Božji cvet, zato se veruje da valja prvo bosiljak posaditi u baštu, pa zatim i ostalo cveće. U nekim krajevima Srbije običaj je da se na Bogojavljenje, u izvorsku vodu stavi bosiljak, pa se nje svi ukućani umivaju. Verovalo se da će porodilje i bebe biti zdrave ukoliko se budu kupali 40 dana u vodi u koju je potpoljen bosiljak.

Ciklama

Za ciklamu se veruje da može da ublaži jutarnje glavobolje, migrenu za vreme menstruacije, kao i tupu glavobolju. Ova biljka se koristi i u zelenoj magiji, veruje se da je njena upotreba navodno najmoćnija u spravljanju ljubavnih napitaka, a veruje se, ako se koristi kao dodatak u vinu, da će opijenost za nekom osobom biti još veća.

Vrba

Vrba u srpskim običajima i verovanjima zauzima visoko mesto. Vrbovim grančicama "šibaju" se deca i odrasli na Mladence, Vrbicu i Cvete, a tada izgovaraju kroz smeh: "Rasti kao vrba". Naime, praznik vrbe je Lazareva subota, dan kada se ova biljka osvećuje u crkvi i nosi se kući, takođe na taj dan od vrbe se pletu venčići. Veruje se da je kora bele vrbe lekovita i da pomaže kod prehlade i visoke temperature. Vrba iva je vesnik proleća, pa se veruje da kod žena raspe polna želja kada ona ozeleni (vrbopuc).

Glog

Srbi, ali i drugi narodi, verovali su da je glogov kolac najmoćnije i najjače sredstvo protiv vampira i demona. S druge strane, veruje se da je i lekovito bilje, pa se cvet i plod u narodnoj medicini koriste za lečenje bolesti srca.

Detelina