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Posejte ga danas, uživajte u sočnim plodovima već za 3 nedelje: Ovo povrće uspeva i potpunim početnicima
Foto: Pexels

Posejte ga danas, uživajte u sočnim plodovima već za 3 nedelje: Ovo povrće uspeva i potpunim početnicima

10:00
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Autor:  Teodora Tojagić

Donosi rekordno brzu berbu, staje i na balkon, a traži samo redovno zalivanje.

 

Posejete ga danas, a već za nekoliko nedelja možete da ga jedete: Iskusni baštovani tvrde da je ovo najlakše povrće za uzgoj.

Postoje povrtarske kulture koje traže mnogo vremena, pažnje i iskustva, ali postoji i jedna koja uspeva gotovo bez greške. Raste neverovatno brzo, ne zauzima mnogo prostora i toliko je jednostavna za uzgoj da je mnogi preporučuju svima koji tek ulaze u svet baštovanstva.

Kada su jednog iskusnog baštovana upitali koje bi povrće preporučio početnicima, nije oklevao ni trenutka:

„Posejte ga danas i za 25 dana već ćete brati prve plodove. Ne traži mnogo nege, brzo raste i gotovo uvek uspeva“, kaže baštovan koji već decenijama obrađuje svoj povrtnjak.

Tajna je u rotkvici

Reč je o rotkvici, jednoj od povrtarskih kultura koje najbrže rastu. U zavisnosti od sorte, prve glavice spremne su za berbu već 20 do 30 dana nakon setve.

Upravo zbog toga je omiljena među početnicima, ali i iskusnim baštovanima koji tokom jedne sezone žele da ostvare više uzastopnih berbi.

Kako je uspešno uzgajati?

Setva: Za uspešan uzgoj nije potrebno veliko iskustvo. Seme se seje direktno u zemlju, na dubinu od oko jednog centimetra.

Zemljište: Biljka najbolje uspeva u rastresitoj i dobro dreniranoj zemlji.

Zalivanje: Važno je obezbediti dovoljno vlage jer u suprotnom plodovi mogu postati tvrdi i razviti izraženiji, ljut ukus.

Prostor: Još jedna prednost rotkvice je to što ne zahteva mnogo prostora. Može se uzgajati u bašti, na visokim lejama, ali i u većim saksijama na balkonu ili terasi. Dovoljno joj je nekoliko sati sunčeve svetlosti dnevno.

Saveti iskusnih baštovana

Baštovani posebno preporučuju uzastopnu setvu. Ako svakih deset do četrnaest dana posejete novi red, sveže rotkvice možete brati gotovo neprekidno tokom proleća i jeseni. Uz dovoljno vode, uspešno će rasti i tokom leta.

Iskusni uzgajivači upozoravaju da rotkvice ne treba ostavljati predugo u zemlji. Čim dostignu veličinu karakterističnu za sortu koju uzgajate, treba ih ubrati, jer će u suprotnom postati sunđeraste, izgubiće hrskavost i razviće jači, ljut ukus.

Zdravlje u malom plodu

Osim što su jednostavne za uzgoj, rotkvice su i veoma hranljive. Bogate su vitaminom C, kalijumom, antioksidansima i dijetetskim vlaknima, a zbog niskog udela kalorija često se nalaze na jelovnicima osoba koje vode računa o ishrani. Najčešće se jedu sveže u salatama ili sendvičima, ali mogu biti i hrskav prilog različitim jelima.

Mali trik: Malo je poznato da su jestivi i mladi listovi rotkvice. Mogu se dodavati salatama ili pripremati poput spanaća, pa se na taj način može iskoristiti gotovo cela biljka.

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