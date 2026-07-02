Nekada su domaćice od nekoliko osnovnih sastojaka umele da naprave ukusan i zasitan ručak za celu porodicu. Upravo takvo jelo je musaka od struganog krompira, recept koji se često nalazio u starim jugoslovenskim kuvarima.
Bez skupih namirnica i komplikovane pripreme, ova musaka spaja rendani krompir, luk i kuvana jaja u jednostavno, ali veoma ukusno jelo koje i danas budi nostalgiju za domaćom kuhinjom.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: glavno jelo
Porcije/Količina: 4–6 porcija
Vreme pripreme: 20 minuta
Vreme kuvanja/pečenja/hlađenja: 45 minuta
Ukupno vreme pripreme: 1 sat i 5 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 800 g krompira
- 8 tvrdo kuvanih jaja
- 3 glavice crnog luka
- 1 jaje
- 100 ml mleka
- 1 kašičica aleve paprike
- so i biber po ukusu
- 3 kašike ulja
Priprema:
1. korak: Dinstanje luka
Crni luk sitno iseckajte i propržite na zagrejanom ulju dok ne postane staklast. Dodajte alevu papriku, so i biber, pa kratko promešajte i sklonite sa vatre.
2. korak: Rendanje krompira
Krompir oljuštite i krupno narendajte. Po želji ga blago posolite i ostavite nekoliko minuta da omekša.
3. korak: Seckanje jaja
Tvrdo kuvana jaja oljuštite i isecite na kolutove. U galeriji ispod pogledajte kako da jaja ne popucaju tokom kuvanja.
4. korak: Ređanje
Vatrostalnu posudu ili pleh podmažite uljem. Na dno rasporedite polovinu rendanog krompira. Preko krompira rasporedite proprženi luk, a zatim poređajte kolutove kuvanih jaja. Prekrijte preostalim rendanim krompirom i blago poravnajte površinu.
5. korak: Prelivanje
U činiji umutite jaje sa mlekom, pa dobijenom smesom ravnomerno prelijte musaku.
6. korak: Pečenje
Pecite u unapred zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 40 minuta, dok površina ne dobije lepu zlatnu boju.
7. korak: Serviranje
Ostavite musaku da odmori desetak minuta nakon pečenja, a zatim je isecite na porcije i poslužite uz sezonsku salatu ili kiselo mleko.
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