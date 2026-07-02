Nekada su domaćice od nekoliko osnovnih sastojaka umele da naprave ukusan i zasitan ručak za celu porodicu. Upravo takvo jelo je musaka od struganog krompira, recept koji se često nalazio u starim jugoslovenskim kuvarima.

Bez skupih namirnica i komplikovane pripreme, ova musaka spaja rendani krompir, luk i kuvana jaja u jednostavno, ali veoma ukusno jelo koje i danas budi nostalgiju za domaćom kuhinjom.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: glavno jelo

Porcije/Količina: 4–6 porcija

Vreme pripreme: 20 minuta

Vreme kuvanja/pečenja/hlađenja: 45 minuta

Ukupno vreme pripreme: 1 sat i 5 minuta

Težina: lako

Sastojci:

800 g krompira

8 tvrdo kuvanih jaja

3 glavice crnog luka

1 jaje

100 ml mleka

1 kašičica aleve paprike

so i biber po ukusu

3 kašike ulja

Priprema:

1. korak: Dinstanje luka

Crni luk sitno iseckajte i propržite na zagrejanom ulju dok ne postane staklast. Dodajte alevu papriku, so i biber, pa kratko promešajte i sklonite sa vatre.

2. korak: Rendanje krompira

Krompir oljuštite i krupno narendajte. Po želji ga blago posolite i ostavite nekoliko minuta da omekša.

3. korak: Seckanje jaja

Tvrdo kuvana jaja oljuštite i isecite na kolutove. U galeriji ispod pogledajte kako da jaja ne popucaju tokom kuvanja.

4. korak: Ređanje

Vatrostalnu posudu ili pleh podmažite uljem. Na dno rasporedite polovinu rendanog krompira. Preko krompira rasporedite proprženi luk, a zatim poređajte kolutove kuvanih jaja. Prekrijte preostalim rendanim krompirom i blago poravnajte površinu.

5. korak: Prelivanje

U činiji umutite jaje sa mlekom, pa dobijenom smesom ravnomerno prelijte musaku.

6. korak: Pečenje

Pecite u unapred zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 40 minuta, dok površina ne dobije lepu zlatnu boju.

7. korak: Serviranje

Ostavite musaku da odmori desetak minuta nakon pečenja, a zatim je isecite na porcije i poslužite uz sezonsku salatu ili kiselo mleko.