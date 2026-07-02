Srpska pravoslavna crkva i vernici sutra slave svetog apostola Judu, jednog od dvanaestorice apostola.

Sveti apostol Juda bio je jedan od dvanaestorice apostola, iz plemena Davidova i Solomonova. Roditelji su mu bili Salomija i Josif, kasnije obručnik Prečiste Djeve Marije. On nije onaj Juda koji je izdao Isusa, a poznat je i kao Levije i kao Tadej.

Pored Isusa, imao je tri brata od kojih je najznamenitiji bio Jakov i to zbog toga što je jedini od njih četvorice dobrovoljno dao deo nasleđenog imanja Isusu. Jakov je kasnije nazvan bratom božjim, a Juda je sebe nazivao bratom Jakovljevim, jer je zbog svojih ranijih grehova - nevera, zavist i nebratoljublje, mislio da nije dostojan da bude nazvan bratom božjim.

Sveti apostol Juda imao je veliku revnost za Gospoda Hrista i goreo je od želje da sav svet spozna Hrista i da veruje u njega da bi dobio spasenje.

Po vaznesenju Gospoda Isusa Hrista na nebo, sveti apostol Juda krenuo je u svet da propoveda jevanđelja. Širio je hrišćanstvo s početka u Judeji, Galileji, Samariji, Idumeji, zatim u Arabiji, Siriji i Mesopotamiji, a možda i u Persiji.

Mnoge napore i patnje podneo je sveti apostol Juda dok je obraćao narode veri u Hrista i izvodio ih na put spasenja. U takvim krstonosnim podvizima stigao je i do Araratske pokrajine, gde je mnoge odvratio od idolopoklonstva i priveo ih Hristovoj veri.

Kako su hrišćani, a naročito propovednici hrišćanstava, tada bili surovo proganjani i uništavani od strane vlasti, i sveti Juda, kao i drugi apostoli, u jednom je trenu uhapšen i dugo mučen na strahotne načine.

Na kraju su ga mnogobošci razapeli na krst i izrešetali strelama. Tako je završio svoj podvig sveti apostol Juda.

Da vam pomogne svetitelj koji je poznavao Hrista i svojim očima gledao njegova čuda, danas izgovorite ove reči: Videći te kao Hristovog rođaka, o Judo, i kao hrabrog mučenika, svešteno te hvalimo, jer si obmane demonske razorio i veru sačuvao: Zato danas svesvetu uspomenu tvoju praznujemo i oproštaj grehova tvojim molitvama zadobijamo.