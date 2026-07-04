Zbog velikih vrućina građani se odlučuje da svoje slobodno vreme provedu u banjama, ali malo je poznato da se jedna nalazi na samo pola sata od Beograda. Banje su prava mesta za uživanje i odmor duše i tela. Zato je Obrenovačka banja pravi izbor za sve one koji žele beg od gradske buke i gužve.

Obrenovačka banja se nalazi u istoimenoj opštini na 28 kilometara od prestonice. Lekovita voda je ovde otkrivena slučajno kada se tokom 19. veka tragalo za vodom, a ovo su ključne informacije koje bi trebalo znati pre posete.

Kako je otkrivena lekovita voda u Obrenovačkoj banji?

Evo osnovnih podataka kako je otkrivena lekovita voda u ovoj banji u Srbiji: