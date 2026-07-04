Zbog velikih vrućina građani se odlučuje da svoje slobodno vreme provedu u banjama, ali malo je poznato da se jedna nalazi na samo pola sata od Beograda. Banje su prava mesta za uživanje i odmor duše i tela. Zato je Obrenovačka banja pravi izbor za sve one koji žele beg od gradske buke i gužve.
Obrenovačka banja se nalazi u istoimenoj opštini na 28 kilometara od prestonice. Lekovita voda je ovde otkrivena slučajno kada se tokom 19. veka tragalo za vodom, a ovo su ključne informacije koje bi trebalo znati pre posete.
Kako je otkrivena lekovita voda u Obrenovačkoj banji?
Evo osnovnih podataka kako je otkrivena lekovita voda u ovoj banji u Srbiji:
- Voda je po svom sastavu lekovita alkalno-sumporovita, bogata natrijumom i sumporom. Kako piše portal Beogradski izlet, 1900. godine opština je napravila kade za kupanje, u zgradi koju je državi poklonio imućni trgovac Đuka Marković i izgrađeno je obrenovačko mineralno kupatilo.
- Zgrada banjskog kupatila izgrađena je u stilu novovaroške arhitekture tog doba. Kasnije je iskopan je novi izvor, kupatilo je obnovljeno je 1928. godine, a podaci iz tog vremena govore da je imalo 25 porcelanskih kadi. Sličan posao je obavljen i 1958. godine od kada se sve do današnjih dana koristi vode iz novog izvora.
Kako funkcioniše lečenje u Obrenovačkoj banji
Lečenje u Obrenovačkoj banji obavlja se kupanjem u zagrejanoj vodi u trajanju do 20 minuta i ispijanjem vode, piše BT. Dodaju da se kupanje u kadama najčešće se sprovodi na neutralnim temperaturama, oko 33-34°C.
Evo koja stanja najčešće možete lečiti u Obrenovačkoj banji:
- hronična reumatična oboljenja lokomotornog aparata
- hronična ginekološka oboljenja
- trovanje metalima
- bolesti jetre i žučnih puteva
- neuralgije
- posledice osteoartikularnog traumatizma
Pijenjem kao dopunsko sredstvo lečenja, strogo dozirano, može da se koristi kod sledećih hroničnih oboljenja gastrointestinalnog trakta: hronični gastritis (hiperacidni) i hronični duodenitis, funkcionalna oboljenja želuca i creva i hronični holecistitis.
Posete ovoj banji je moguće upriličiti tokom cele godine.
Smeštaj u Obrenovačkoj Banji
Bilo da dolazite samo na vikend ili ste odvojili više dana za boravak u ovom lečilištu, evo gde možete pronaći smeštaj:
- Obrenovac
Mnogi posetioci se odlučuju za smeštaj u Obrenovcu. Cena im je u proseku oko 3.000 dinara. Na primer, na popularnoj platformi na internetu, pronašli smo apartman koji se izdaje po ceni od 3.791 dinar po osobi i nalazi se u centru Obrenovca, a ima i skupljih opcija. Tako se za 4.914 dinara može iznajmiti smeštaj sa besplatnim parkingom za 4.500 dinara.
- Beograd i okolina
Vrlo česta opcija za one koji nisu iz Beograda, a žele da posete Obrenovac jeste da iznajme apartman u prestonici ili u drugim okolnim mestima. U prestonici cene variraju, cene apartmana se kreću od 4.000 dinara.
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