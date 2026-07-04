Ukoliko s dolaskom lepšeg vremena primetite bubašvabe u stambenom prostoru, u prostorijama poput kuhinjskih ormarića, tavana ili kupatila, važno je što pre rešiti ovaj neprijatan problem. Bubašvabe su prenosioci brojnih zaraznih bolesti i mogu brzo da učine prostor nehigijenskim i neprijatnim za život.

Poznato je da se ovih štetočina može veoma teško otarasiti jer se veoma brzo razmnožavaju, a najčešće se mogu videti noću kada se naglo upale svetla koja mogu da podsećaju na scene iz horor filmova. Istraživali smo kako da se otarasimo bubašvaba i koja su najbolja sredstva za borbu protiv ovih insekata.

Šta su bubašvabe?

Bubašvabe su insekti koji obično napadaju stambene prostore i uopšteno govoreći, imaju spljoštena tela ovalnog oblika, dugačke antene i izdužene noge sa bodljama.

Bubašvabe imaju tri faze u svom životnom ciklusu. Počinju kao jaje, a nakon izleganja postaju nimfe. Nimfe su ravne i ovalne, ali manje od odraslih i nemaju krila. Odrasle jedinke su ravne i ovalne, ali su veće i imaju potpuno razvijena krila, iako neke vrste uopšte ne lete. Takođe polažu klastere jaja, od kojih svako može da sadrži između 10 i 50 jaja.

Zbog toga se zaraze veoma brzo šire i bubašvabe za kratko vreme mogu postati ozbiljan problem, a stručnjaci procenjuju da plodna odrasla osoba može da proizvede i do 30.000 bubašvaba godišnje, piše Telegram.hr.

Gde se obično nalaze bubašvabe?

Neka mesta su uobičajena mesta okupljanja bubašvaba. Tamni prostori kao što su fioke, ormarići i uređaji ispod uređaja su tipična mesta gde se ovi insekti mogu naći, kao i gomile kartona i vlažna okruženja kao što su podrumi i plakari.

Međutim, bubašvabe nisu samo kućni insekti. Često žive oko kuće ili mogu ući u životni prostor putem kutija za transport tokom selidbe. Ipak, za preživljavanje im je potrebna hrana i voda, pa se najčešće nalaze u kuhinjama i kupatilima.

Koji su znaci zaraze bubašvabama?

Problemi sa bubašvabama su prilično značajni. Znaci zaraze bubašvabama u vašem domu uključuju pronalaženje izmeta ili jaja u ormarićima i fiokama, neprijatne mirise, mrlje (trag tečnog izmeta koji za sobom ostavlja puzanje), pa čak i oštećenje kožnih ili kartonskih predmeta u kući.

Međutim, najočigledniji znak najezde bubašvaba može se videti noću nakon što se prekidač za svetlo iznenada pritisne, uzrokujući da se bubašvabe rasprše u pukotine i tamna mesta.

Kakvu štetu mogu da nanesu bubašvabe kući?

Šteta koju bubašvabe mogu da naprave kući je relativno mala. Mogu oštetiti karton i kožnu galanteriju ili ostaviti mrlje od izmeta. Međutim, postoje i druge opasnosti povezane sa najezdom bubašvaba.

Male bodlje na nogama bubašvaba su idealne za sakupljanje bolesti i klica. Poznato je da ovi insekti prenose salmonelu, koleru, dizenteriju, gastroenteritis, listeriju, pa čak i tifusnu groznicu. Takođe, mogu da prenesu bakterije E. coli, staphilococcus aureus i streptococcus, a njihov izmet može izazvati alergijske reakcije i napade astme.

Najbolje sredstvo protiv bubašvaba

Postoji nekoliko načina da se rešite bubašvaba, a mnogi su pogodni za obavljanje ove neprijatne aktivnosti kod kuće.

Ovo su najbolja sredstva koja se mogu koristiti u borbi protiv bubašvaba.

Soda bikarbona

Soda bikarbona je jedan od najefikasnijih načina za ubijanje bubašvaba. Ako bubašvaba proguta sodu bikarbonu, gasovi će početi da se nakupljaju u telu bubašvaba i prouzrokovaće njenu smrt. Međutim, soda bikarbona nije tako privlačna za ove insekte.

Da bi bubašvabe podstakli da konzumiraju sodu bikarbonu, potrebno je pomešati jednake delove sode sa običnim šećerom, mešavinu staviti na tanjir i postaviti zamku na mesto gde će se verovatno naći bubašvabe. Takođe je moguće navesti bubašvabe da jedu luk sa posipanom sodom bikarbonom, ali luk je otrovan za pse, pa treba paziti da li su ti ljubimci prisutni u stambenom prostoru.

Borna kiselina

Borna kiselina može brzo zaustaviti najezdu bubašvaba. Izuzetno je toksičan i može ubiti nekoliko generacija ovih insekata.

Potrebno je napraviti kombinaciju jednakih delova borne kiseline, šećera i vode da bi se dobila čvrsta masa. Masa se uvalja u kuglice ili male valjke i postavlja na mesta gde će ih bubašvabe naći. Prvi bubašvabe će pojesti masu, vratiti se u sklonište i umreti, a drugi će pronaći izmet i tela otrovanih pojedinaca, pojesti ih, a zatim umreti.

Sprejovi od citrusa ili peperminta

Jedan od načina za odbijanje bubašvaba je upotreba spreja od citrusa ili peperminta. Iako većina ljudi uživa u ovim prijatnim mirisima, bubašvabe ih ne vole i verovatno će pobeći od njih.

Postoji nekoliko načina za primenu ovih mirisa. Nekoliko kapi esencijalnih ulja može se pomešati sa vodom u bočici sa raspršivačem i naneti na bilo koje mesto gde se očekuje da se pojave bubašvabe. Druga metoda uključuje mešanje nekoliko kapi limunovog soka ili esencijalnog ulja mente u kantu vode, a zatim brisanje podova i radnih površina kombinacijom.

Dijatomejska zemlja

Još jedna dokazana metoda ubijanja bubašvaba i drugih insekata uključuje upotrebu dijatomejske zemlje. Ovaj prirodni insekticid sadrži fosilizovana tela morskih organizama, a njihove oštre ivice će poseći bubašvabe dok puze po vrhu, uzrokujući da se dehidriraju i umru. Diatomejska zemlja je potpuno bezbedna za kućne ljubimce i ljude.

Primena ove metode je izuzetno jednostavna. Sve što osoba treba da uradi je da nanese tanak sloj na površine po kojima će bubašvabe verovatno puzati, kao što su u plakarima, ispod kuhinjskih uređaja i na podovima u podrumima.

Kako sprečiti bubašvabe?

Jednom kada dođe do zaraze bubašvabama, može biti izuzetno teško otarasiti se ovih insekata. Zato je najbolje voditi se izrekom „bolje sprečiti nego lečiti“. Ovo su neki korisni saveti za sprečavanje pojave bubašvaba u životnom prostoru.

Održavanje životnog prostora čistim

Jedan od najboljih načina da sprečite bubašvabe je da vaš životni prostor bude čist. Preporučuje se čišćenje nakon kuvanja i konzumiranja hrane, brisanje svih prosutih proizvoda i redovno iznošenje smeća iz kuće. Jelo treba ograničiti samo na kuhinju ili trpezariju, umesto na kauču ili u spavaćoj sobi.

Popravka curenja i vlažnih područja

Bubašvabama je potrebna vlaga da bi preživeli, tako da sve cevi koje cure, krovni otvori i drugi izvori vlage kao što su frižideri i slavine moraju da se poprave. Takođe nije loša ideja da razmislite o kupovini odvlaživača i postavljanju u podrum kako biste se oslobodili vlage koja može postojati u podrumu.

Pukotine

Preporučljivo je zatvoriti sve praznine i pukotine oko vrata, prozora i temelja kuće. Kada temperature padnu, bubašvabe i druge štetočine mogu koristiti čak i male pukotine da uđu u životni prostor.

Okruženje oko kuće

Bubašvabe često koriste spoljašnje okruženje da prežive oko kuće. Žbunje, biljke ili gomile drva treba držati na određenoj udaljenosti od kuće kako bi se sprečilo da se bubašvabe skloni napolju u toplim mesecima i da uđu u kuću tokom hladnijih meseci.