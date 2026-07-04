Priča počinje krajem 17. veka, kada se porodica Dunđerski, tokom Velike seobe Srba, doselila iz Hercegovine u Banat. Legenda kaže da su ubrzo po dolasku pronašli zakopano blago – ćup prepun zlatnika. Upravo taj trenutak, tvrdi narodno predanje, promenio je njihovu sudbinu i pretvorio ih u najmoćnije veleposednike ovog dela Srbije.

Istoričari, naravno, nemaju dokaz da se to zaista dogodilo. Ali ono što jeste činjenica jeste da su Dunđerski u narednim decenijama izgradili pravo poslovno carstvo kakvo se retko viđalo na ovim prostorima.

Njihovi posedi prostirali su se širom Vojvodine, a u njihovom vlasništvu nalazili su se mlinovi, kudeljare, fabrike tekstila i tepiha, vinogradi, vinarije, kao i značajni udeli u bankarstvu. Bili su i vlasnici čuvene zrenjaninske pivare, čije je pivo stizalo daleko izvan granica Banata. Njihova trgovačka flota prevozila je žitarice i robu Tisom, Dunavom, Savom i Begejom, povezujući vojvođanske gradove sa ostatkom Evrope.

Međutim, Dunđerski nisu ostali upamćeni samo po bogatstvu. Smatrani su velikim dobrotvorima i zaštitnicima umetnosti. Pomagali su stvaraoce poput Laza Kostić, Uroš Predić i Jovan Jovanović Zmaj, ostavljajući snažan pečat u kulturnom životu Srbije.

Njihovo bogatstvo i danas se može naslutiti kroz velelepna zdanja koja su podizali. Među njima su Dvorac Fantast, jedan od najlepših dvoraca u Srbiji, zatim Dvorac Sokolac, dvorac u Čelarevo, kao i palata Dunđerskih u centru Zrenjanin, nedaleko od pešačkog mosta, koja i danas svedoči o nekadašnjoj moći ove porodice.

Ako posetite Zrenjanin, obavezno svratite i do nekadašnje pivare. Tamo se mogu videti stare pivske flaše sa natpisom DUNGYERSKY, koje podsećaju da je ime ove porodice nekada bilo poznato i van granica Srbije.

Posle Drugog svetskog rata gotovo celokupna njihova imovina bila je nacionalizovana, čime je okončana jedna od najmoćnijih porodičnih priča u istoriji Srbije. Ostali su dvorci, palate, sećanja i – legenda.

A možda upravo u tome i leži njena snaga. Jer kada neko u Zrenjaninu pomene Dunđerske, gotovo uvek će se naći neko ko će uz osmeh reći: "Sve je počelo od jednog ćupa sa zlatom." Da li je to istina ili samo dobra priča, verovatno nikada nećemo saznati. Ali upravo takve legende gradovima daju dušu, a Zrenjanin svoju ljubomorno čuva već više od tri stotine godina.