Pomešajte brašno sa praškom za pecivo i vanilin šećerom. Dodajte hladan puter isečen na kockice, pa utrljajte sastojke dok ne dobijete mrvičastu smesu. Umešajte kiselu pavlaku i žumance, pa zamesite glatko testo. Umotajte ga u providnu foliju i ostavite u frižideru oko 30 minuta.

Razvucite testo na pobrašnjenoj površini i isecite ga na trouglove. Na širi deo svakog trougla stavite malo džema, pa pažljivo uvijte kiflice. Poređajte ih na pleh obložen papirom za pečenje i pecite oko 20 minuta na 180 stepeni dok blago ne porumene. Ostavite ih da se prohlade, a zatim ih obilno pospite šećerom u prahu i poslužite.