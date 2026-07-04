Sastojci Količina
brašno 400 g
maslac 200 g
kisela pavlaka 200 g
žumance 1 komad
vanilin šećer 1 kesica
prašak za pecivo 1 kašičica
džem od kajsija 300 g + za posipanje
šećer u prahu 50 g

Kako pripremiti

  • Pomešajte brašno sa praškom za pecivo i vanilin šećerom. Dodajte hladan puter isečen na kockice, pa utrljajte sastojke dok ne dobijete mrvičastu smesu. Umešajte kiselu pavlaku i žumance, pa zamesite glatko testo. Umotajte ga u providnu foliju i ostavite u frižideru oko 30 minuta.

  • Razvucite testo na pobrašnjenoj površini i isecite ga na trouglove. Na širi deo svakog trougla stavite malo džema, pa pažljivo uvijte kiflice. Poređajte ih na pleh obložen papirom za pečenje i pecite oko 20 minuta na 180 stepeni dok blago ne porumene. Ostavite ih da se prohlade, a zatim ih obilno pospite šećerom u prahu i poslužite.