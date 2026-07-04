|Sastojci
|Količina
|brašno
|400 g
|maslac
|200 g
|kisela pavlaka
|200 g
|žumance
|1 komad
|vanilin šećer
|1 kesica
|prašak za pecivo
|1 kašičica
|džem od kajsija
|300 g + za posipanje
|šećer u prahu
|50 g
Kako pripremiti
-
Pomešajte brašno sa praškom za pecivo i vanilin šećerom. Dodajte hladan puter isečen na kockice, pa utrljajte sastojke dok ne dobijete mrvičastu smesu. Umešajte kiselu pavlaku i žumance, pa zamesite glatko testo. Umotajte ga u providnu foliju i ostavite u frižideru oko 30 minuta.
-
Razvucite testo na pobrašnjenoj površini i isecite ga na trouglove. Na širi deo svakog trougla stavite malo džema, pa pažljivo uvijte kiflice. Poređajte ih na pleh obložen papirom za pečenje i pecite oko 20 minuta na 180 stepeni dok blago ne porumene. Ostavite ih da se prohlade, a zatim ih obilno pospite šećerom u prahu i poslužite.
Komentari (0)