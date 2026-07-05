Domaći jogurt i kiselo mleko ne prave se od bilo kog mleka iz tetrapaka. Ovo je prvo što treba da znate pre nego što uopšte krenete. Punomasno, nepasterizovano mleko žućkaste boje, neprozirno, sa blagim slatkastim ukusom, to je jedini pravi izbor. Pasterizovano mleko iz prodavnice će se pre pokvariti nego ukiseliti.

Zašto vam mleko iz tržnog centra neće upaliti

Bakterije koje pretvaraju mlečni šećer u mlečnu kiselinu žive u sirovom, domaćem mleku. Industrijska obrada ih uništava. Zato ako kupite obično kartonsko mleko i ostavite ga na stolu, dobićete neprijatan miris, a ne fino kiselo mleko.

U Beogradu takvo mleko nalazite uglavnom na pijacama. Na selu je stvar mnogo lakša. Bitno je samo da potiče od zdravih životinja, jer se u tom slučaju sme piti i sirovo.

Kiselo mleko: ostavite ga i pustite prirodu da radi

Sirovo mleko ostavite na sobnoj temperaturi. Za dan-dva se ukiseli samo od sebe. To je prirodna fermentacija, bez ijednog dodatog sastojka. Naše bake su ga sipale u glinene vrčeve, a taj sud i danas daje najbolji rezultat.

Nemate glineni vrč? Staklena tegla radi posao. Kiselo mleko je lako svarljivo, puno proteina i jača otpornost organizma. Uz pitu ili proju, teško da ima bolju kombinaciju.

Kako se pravi domaći jogurt korak po korak

Priprema kiselog mleka je osnova, jer ono postaje vaš starter. Evo kako da napravite domaći jogurt bez ijednog kupljenog dodatka:

Sveže domaće mleko ostavite neprokuvano 24 sata da se ukiseli, to je vaš starter

Novu turu svežeg mleka prokuvajte i ostavite da se ohladi do sobne temperature

U oko litar ohlađenog mleka umešajte dve velike kašike kiselog mleka, najbolje drvenom varjačom

Sadržaj razlijte u manje staklene čaše ili teglice

Poklopite čistom krpom i ostavite 24 sata na sobnoj temperaturi

Jednu čašicu uvek sačuvajte sa strane. Ona je starter za sledeću turu, pa krug nikad ne prekidate.

Koliko je bitna temperatura sastojaka?

Presudno. Svi sastojci moraju biti na sobnoj temperaturi. Ako umešate starter u vruće ili preterano hladno mleko, bakterije zakažu i jogurt se ne uhvati.

Trik sa limunom kada nemate starter

Ostali ste bez kiselog mleka? Domaći jogurt i kiselo mleko napravite sami. U sveže prokuvano mleko dodajte kašičicu limunovog soka ili sirćeta. Rezultat je gotovo isti. Ovo je spas kada želite domaći jogurt odmah, a nemate ništa od ranije.

Kod punjenja teglica ne nalivajte do vrha. Ostavite mesta za žitarice, suvo voće ili kašiku domaćeg džema. Tako od jogurta dobijate gotovu užinu koja zasiti.

Sve zavisi od vaših uslova u kuhinji. Neko voli gušći, neko rečitiji jogurt, pa vreme stajanja prilagodite ukusu. Napraviti jogurt sami ispada jeftinije, zdravije i mnogo ukusnije od bilo čega sa police.

A vi, da li još čuvate onaj stari glineni vrč od bake ili ste prešli na teglice? Napišite u komentarima gde nabavljate pravo domaće mleko

Koje mleko je najbolje za domaći jogurt?

Punomasno, nepasterizovano domaće mleko žućkaste boje. Pasterizovano mleko iz prodavnice se kvari umesto da se ukiseli.

Koliko dugo stoji mleko da postane kiselo?

Na sobnoj temperaturi obično 24 do 48 sati, dok se potpuno ne ukiseli i zgusne.

Da li mogu da napravim jogurt bez startera?

Možete, dodajte kašičicu limunovog soka ili sirćeta u prokuvano mleko i dobićete sličan rezultat.