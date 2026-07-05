Jezero je visoko cenjeno zbog svoje mirne atmosfere i okolne divljine, pa ne čudi što veliki broj ljubitelja ptica i životinja često dolazi na jezero kako bi uživali u spektakularnim pogledima.

Vlasinsko jezero se nalazi na 1.200 metara nadmorske visine. Okruženo je netaknutom prirodom, koja privlači najviše sportiste, rekreativce, ali i goste željne odmora.

A osim svežeg vazduha i nestvarno lepe prirode, Vlasinsko jezero poznato je i po plutajućim ostrvima.

Posebno je fascinantno posmatranje ove neobične pojave, kada se jedno od jezerskih ostrva „otkači“ i počne da „plovi“ po jezeru.

Boja vode varira od sivo plave pored obale do zatvoreno plave na sredini jezera, sa zelenim priobalnim površinama i daje poseban kolorit vlasinskom predelu.

Područje Vlasinskog jezera odlikuje se i značajnim kulturnim spomenicima i etnografskim vrednostima, kao što su crkva Svetog Ilije na Vlasina Ridu, manastir u Palji, Surdulička klisura, kula u Klisuri i još mnogo toga.

Jezero još uvek nije pretvoreno u ultra popularnu turističku destinaciju, ali postoje smeštajni kapaciteti, kao i hotel i prodavnice.

Namenjeno je ljubiteljima odmora u prirodi, tišini i beskrajnim zelenim prostranstvima. Idealno je za one koji vole da planinare ili idu u duge šetnje.