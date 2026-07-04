Taj Aleksa je pred objavljivanje svoje prve knjige promenio ime u – Branko. Da, reč je o čuvenom srpskom romantičarskom pesniku Branku Radičeviću koji je bio jedan od najodanijih sledbenika Vukove reforme. Branko po ocu vodi poreklo iz Novog Sada starinom iz stare srpske Zete, pa se porodica zbog turskog nasilja selila preko Kotora i Budve, u Slavoniju. Brankov otac Todor je bio činovnik, ali se takođe bavio i književnošću i preveo je sa nemačkog jezika Šilerovog „Viljema Tela„. Poreklo Branka Radičevića je često bilo predmet sporova.

Porodica mu se 1830. godine preselila u Zemun, gde je Branko završio pet razreda srpske i nemačke osnovne škole. Gimnaziju je upisao u Sremskim Karlovcima 1836. On se toliko zaljubio u ovaj gradić i obližnje Stražilovo, da se to ogledalo i kasnije kroz njegovo stvaralaštvo. Prve stihove Branko je napisao još dok je pohađao Karlovačku gimnaziju. U najpoznatijoj pesmi „Đački rastanak“ je izrazio želju da na Stražilovu bude i sahranjen. Posle završenih šest razreda u Sremskim Karlovcima, sedmi i osmi razred je završio u Temišvaru, gde mu je otac bio sa službom. U Temišvaru mu je preminuo brat Stevan.

Odušljevljen Vukovim reformama Branko je sve intezivnije počeo da se bavi književnim radom . Godine 1843. Radičević je upisao studije prava u Beču. Iste godine je upoznao Vilehminu Minu Karadžić, tada petnaestogodišnju ćerku Vuka Karadžića.

„Branko je na Minu učinio dobar utisak, čitao joj svoje pesme, recitovao joj Bajrona i Šilera. Ona njemu na klaviru svirala Šopena. Stvorilo se jedno duboko prijateljstvo, različito od tada mladalačkih flertova studentske omladine s igrankama i žurovima ili po bečkim kafeima uz zvuke valcera„, stoji u knjizi „Nesretna ljubav Branka i Mine“ Momčila Vukovića Birčanina, sekretara kralja Petra II Karađorđevića, koju je napisao 1980. u Minhenu, gde je Birčanin proveo deo života u izgnanstvu.

Neostvare ljubav sa ćerkom Vuka Karadžića

Vilehmina Mina Karadžić bila je izrazita crnka, tamnih očiju. Ličila je, kažu, na oca. Još kao devojčica, bila je pametna i lepa, pa je sa lakoćom osvojila Vukovog velikog prijatelja i saradnika Jerneja Kopitara, koji ju je zvao Cigančica. A opet, ona je bila zvezda ondašnjeg bečkog društvenog života, uspešna slikarka, crème de la crème.

Birčanin piše da se već 1844. Mina zaljubila u Đorđa Popovića, koji je u Beč došao da studira prava, kao i Branko. Popović se zbližio sa Vukom i, po njegovom savetu, sa prava prešao na slovensku filologiju. Popović je uzeo pseudonim koji je koristio do kraja života – Đura Daničić.

Radičević je posle tri godine studija odustao od fakulteta. Staro prijateljstvo porodice Radičević sa Vukom Karadžićem bila je Branku najbolja preporuka za stupanje u krug Vukovih saradnika i prijatelja. Kada mu je preminuo brat Stevan, Branko se zbratimio sa drugim mladim Vukovim sledbenikom Đurom Daničićem.

„Po prirodi bio je suprotan od Branka. Zatvoren u sebe, naklonost prema Mini skrivao je u najintimnijem kutku svoje duše. Kod Mine se pojavila unutrašnja dilema u osećanjima i prema Branku i prema Đuri. Osećala je da je draga i jednom i drugom, no svoju punu naklonost nije mogla pružiti i jednom i drugom. Tako se u domu Vuka razvijaše jedna unutrašnja drama koju primećivaše i sam Vuk. A to mu je bolno padalo„, piše u Birčaninovoj knjizi.

Ono što je sigurno je da je tata Vuk želeo da udomi Minu i da u braku ne oseća siromaštvo.