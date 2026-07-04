Branko Radičević je studirao medicinu, ali sudbina je umešala prste i ostao je upamćen kao jedan od najznačajnijih pesnika romantizma koji je pisao na čistom narodnom jeziku. Za samo 29 godina uspeo je da iza sebe ostavi dela koja su i danas vrlo cenjena, a najviše inspiracije crpio je iz ljubavi koju je osećao prema Mini, ćerki Vuka Karadžića.
Kako je zaista skončao Branko Radičević?
Pesnik je preminuo 1. jula 1853. godine u bečkoj bolnici od tuberkuloze, a tokom poslednjih dana života negovala ga je Ana Kraus, supruga Vuka Karadžića. U njegovim rukama je Branko Radičević je nakon prerane smrti bio donekle zaboravljen, a grob mu nije održavan i negovan.
Njegov kult je počeo da se stvara među Srbima nakon dve decenije. Njegova želja je bila da bude sahranjen na Stražilovu, a nakon nekoliko neuspelih pokušaja "Srpska omladina" mu je 1883. godine ispunila tu želju.
A na Brankovoj večnoj kući je napisno:
„Mnogo hteo, mnogo započeo, Čas umrli, njega je omeo!“
Neverovatna pesnikova sudbina
Jednog marta jedne 1824. godine u Brodu na Savi u porodici Todora i Ruže Radičević, ćerke bogatog vukovarskog trgovca Janka Mihajlovića rođen je jedan dečak. Pošto je rođen dan uoči svetog Aleksija, prvo je po njemu dobio i ime Aleksa. Sutradan ga je krstio kum Janko Božić.
Taj Aleksa je pred objavljivanje svoje prve knjige promenio ime u – Branko. Da, reč je o čuvenom srpskom romantičarskom pesniku Branku Radičeviću koji je bio jedan od najodanijih sledbenika Vukove reforme. Branko po ocu vodi poreklo iz Novog Sada starinom iz stare srpske Zete, pa se porodica zbog turskog nasilja selila preko Kotora i Budve, u Slavoniju. Brankov otac Todor je bio činovnik, ali se takođe bavio i književnošću i preveo je sa nemačkog jezika Šilerovog „Viljema Tela„. Poreklo Branka Radičevića je često bilo predmet sporova.
Branko je imao brata Stevana i sestru Amaliju, koja je umrla kao dvogodišnja devojčica.
Porodica mu se 1830. godine preselila u Zemun, gde je Branko završio pet razreda srpske i nemačke osnovne škole.
Gimnaziju je upisao u Sremskim Karlovcima 1836. On se toliko zaljubio u ovaj gradić i obližnje Stražilovo, da se to ogledalo i kasnije kroz njegovo stvaralaštvo. Prve stihove Branko je napisao još dok je pohađao Karlovačku gimnaziju.
U najpoznatijoj pesmi „Đački rastanak“ je izrazio želju da na Stražilovu bude i sahranjen. Posle završenih šest razreda u Sremskim Karlovcima, sedmi i osmi razred je završio u Temišvaru, gde mu je otac bio sa službom. U Temišvaru mu je preminuo brat Stevan.
Odušljevljen Vukovim reformama Branko je sve intezivnije počeo da se bavi književnim radom. Godine 1843. Radičević je upisao studije prava u Beču. Iste godine je upoznao Vilehminu Minu Karadžić, tada petnaestogodišnju ćerku Vuka Karadžića.
„Branko je na Minu učinio dobar utisak, čitao joj svoje pesme, recitovao joj Bajrona i Šilera. Ona njemu na klaviru svirala Šopena. Stvorilo se jedno duboko prijateljstvo, različito od tada mladalačkih flertova studentske omladine s igrankama i žurovima ili po bečkim kafeima uz zvuke valcera„, stoji u knjizi „Nesretna ljubav Branka i Mine“ Momčila Vukovića Birčanina, sekretara kralja Petra II Karađorđevića, koju je napisao 1980. u Minhenu, gde je Birčanin proveo deo života u izgnanstvu.
Neostvare ljubav sa ćerkom Vuka Karadžića
Vilehmina Mina Karadžić bila je izrazita crnka, tamnih očiju. Ličila je, kažu, na oca. Još kao devojčica, bila je pametna i lepa, pa je sa lakoćom osvojila Vukovog velikog prijatelja i saradnika Jerneja Kopitara, koji ju je zvao Cigančica. A opet, ona je bila zvezda ondašnjeg bečkog društvenog života, uspešna slikarka, crème de la crème.
Birčanin piše da se već 1844. Mina zaljubila u Đorđa Popovića, koji je u Beč došao da studira prava, kao i Branko. Popović se zbližio sa Vukom i, po njegovom savetu, sa prava prešao na slovensku filologiju. Popović je uzeo pseudonim koji je koristio do kraja života – Đura Daničić.
Radičević je posle tri godine studija odustao od fakulteta. Staro prijateljstvo porodice Radičević sa Vukom Karadžićem bila je Branku najbolja preporuka za stupanje u krug Vukovih saradnika i prijatelja. Kada mu je preminuo brat Stevan, Branko se zbratimio sa drugim mladim Vukovim sledbenikom Đurom Daničićem.
„Po prirodi bio je suprotan od Branka. Zatvoren u sebe, naklonost prema Mini skrivao je u najintimnijem kutku svoje duše. Kod Mine se pojavila unutrašnja dilema u osećanjima i prema Branku i prema Đuri. Osećala je da je draga i jednom i drugom, no svoju punu naklonost nije mogla pružiti i jednom i drugom. Tako se u domu Vuka razvijaše jedna unutrašnja drama koju primećivaše i sam Vuk. A to mu je bolno padalo„, piše u Birčaninovoj knjizi.
Ono što je sigurno je da je tata Vuk želeo da udomi Minu i da u braku ne oseća siromaštvo.
„Za njega ni Branko ni Đura nisu ulazili kao mladoženje u obzir, dok je Mina sanjarila o srećnom porodičnom životu sa dečicom. A Branko je stvarno imao materijalnih briga, pa i Đura, iako je skromno zarađivao prevodima i poučavanjem studenata kojima jezik nije išao od ruke„, stoji u Birčaninovoj knjizi.
Voleo i ženu Vuka Karadžića?
Na scenu nastupa nešto što bi danas izazvalo zgražavanje i moralnu osudu društva – Branko je počeo da gaji osećanja i prema Mininoj majci Ani, kojoj je izdahnuo na rukama u bečkoj bolnici. Nije ni ona ostala imuna na mlađanog Radičevića. Verovatno da je Vuk za taj odnos znao. Moguće da je upravo to razlog što Karadžić retko spominje Radičevića u svojim opširnim spisima, iako su bili veoma bliski.
O toj ljubavi govori Brankov roman u stihovima „Bezimena“ ili „Ludi Branko„. Ovaj nedovršeni roman je priča o razuzdanom studentskom životu u Beču, bahanalijama mladića posle revolucije i mađarske bune. Ironično i sa mnogo satire, Branko je pisao o ljubavi sa majkom i njenom šesnaestogodišnjom ćerkom.
Jedan Rus mu je srušio snove
Sudbina sve uredi, pa se u Beču pojavio mladi ruski doktor medicine Flor Ognjev. Zbližio se s Vukom, ali i s Minom. Od prvog trenutka je bio zaljubljen u nju. On je bio najstariji od tri sina imućnog spahije iz Poltave. Pošto je završio studije u Kazanu, došao je u Beč na usavršavanje, gde se i upoznao s Minom. Usavršavanje je nastavio u Parizu.
„Mina ga je zavolela iako je bio grbav„. Flor je zaprosio Minu 1846, ali odgovor od njenog oca nije dobio, jer je Vuk želeo da se uveri u Flora i njegovu porodicu i da ćerki pruži vremena za razmišljanje.
„Flor je otputovao u Pariz, gde se zaposlio. Mina je pismom poslala pristanak na veridbu. Flor joj je odgovorio: ‘Ti si mi sve u životu, ti si horizont mojih misli’. Branko je voleo Minu i želeo joj svu sreću, a time se kod njega javilo osećanje da je njegovo prisustvo u samom domu suvišno. Kod Đure isto tako dolazi do promena, postaje još povučeniji u sebe, posvećuje se studijama. Za Minu je imao par reči samo kada je neizbežno bilo u susretu sa njom. Vuk je pisao roditeljima Flora i izneo kakav život želi za svoju kćer: zasebnu kuću sa poslugom i osiguranu budućnost„, stoji u knjizi.
Reči koje je uputio svom prijatelju, književniku Đuri Daničiću, povodom Minine veridbe sa ruskim lekarom Florom Ognjevim jasno govore o njegovim osećanjima: „Ako ne lažem, ovo će biti Minin muž. Kažu da je i njega Bog stvorio; može biti dušu, ali telo – ne„. I Brankovi stihovi „… pevam danju, pevam noću, pevam, sele, šta god hoću…„, zapisani 1847. u Mininom „Spomenaru“, odaju njegova potajna razmišljanja.
„Branko je Minu u zvezde uzdizao i zvao je ‘sele moja’, Vuk je kćer zvao povikom ‘Mina, sokole moj’, dok je skromni Đura zapisao u spomenar samo nekoliko redaka u duhu narodne pesme„, piše u knjizi „Nesretna ljubav Branka i Mine„.
Ovaj „Spomenar“ je svojevrsna riznica misli ne samo njenih prijatelja, već i poštovalaca dela njenog oca. Tako je Vukov prijatelj, poznati nemački naučnik Jakob Grim zapisao: „Srbi, koje je ostala Evropa možda za siromašne držala, vesele je svojom bogatom poezijom, a čili ratar zove se Vuk, čije je ime postalo večno, pa lepo je biti kći toga čoveka."
Do poslednjeg momenta je maštao o ljubavi sa Minom
Radičević je prvu knjigu pesama objavio u Beču 1847. godine, na čistom narodnom jeziku u duhu modernog evropskog romantičarskog pesništva. Iste godine su objavljeni i Vukov prevod Novog zaveta, Daničićev „Rat za srpski jezik i pravopis“ i Njegošev „Gorski vijenac„, tako da se ta godina smatra godinom nezvanične Vukove pobede.
Zbog revolucije koja je zahvatila Habzburšku monarhiju, Radičević je iste godine napustio Beč i prekinuo je studije prava. Boravio je u Beogradu, Mitrovici, Rumi, Zagrebu, Temišvaru. Slava koju su mu donele prve pesme bila je velika i u Kneževini Srbiji, u koju je nekoliko puta dolazio. U strahu da njegovo prisustvo ne izazove nemire među velikoškolskom omladinom, vlasti su ga proterale iz Beograda. Od Đure Daničića je dobio poruku da je Mina raskinula veridbu, jer se grbavi doktor slabo javljao.
„Branko je pesničkom dušom shvatio kolika je duboka tuga i različitost Mine u tome času. Osećao je da joj je potreban i kod njega nastaje prelom. Vraća se u Beč, napušta prava, upisuje se na medicinu i neverovatnim elanom otpočinje nove studije. Rešen je da joj zauvek posveti život i ponovo otvori horizont", napisao je Birčanin.
Vrativši se u Beč 1849. upisao je studije medicine, ali je nastavio da se bavi književnošću i godine 1851. je objavio još jednu zbirku pesama. U jeku borbe da materijalno zbrine sebe i svoju ljubav, Branko je oboleo od tuberkuloze.
„Voleo je Minu svim svojim unutrašnjim bićem i nastaje dilema kod njega da li Mina životom sa njim treba da poprimi istu grudnu bolest", tako je Birčanin opisao Brankove poslednje dane.
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