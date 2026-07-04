Čačak je u prvih pet meseci ove godine posetilo 14.773 turista, koji su ostvarili 44.884 noćenja, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku. Samo u maju zabeleženo je 4.554 dolaska turista i 12.632 noćenja.
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Stranih turista od januara do maja bilo je 5.171, dok ih je u maju bilo 1.739. Atomska banja Gornja Trepča ima najveći turistički promet u čačanskom kraju, sa 1.617 turista od kojih je 246 stranih.
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