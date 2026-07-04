Šufnudle su jedno od najpoznatijih jela tradicionalne kuhinje na Balkanu i u srednjoj Evropi. Prave se od testa na bazi krompira, brašna i jaja, a karakterističnog su izduženog oblika sa zašiljenim krajevima. Mogu se pripremati u slanoj ili slatkoj varijanti, a jedna od omiljenih je upravo sa proprženim crnim lukom.

Ovo jelo je jednostavno, zasitno i ekonomično, a često se priprema kada želite ukusan ručak od sastojaka koje gotovo uvek imate u kući.

Osnovne informacije

Tip jela: glavno jelo

Kuhinja: domaća

Vreme pripreme: 25 minuta

Vreme kuvanja: 30 minuta

Ukupno vreme pripreme: 55 minuta

Broj porcija: 4

Težina pripreme: srednje zahtevno

Sastojci:

Za testo:

800 g krompira

300 g glatkog brašna

1 jaje

1 kašičica soli

Za preliv:

2 veće glavice crnog luka

50 ml ulja ili 40 g putera

so po ukusu

biber po želji

seckani peršun za posluživanje (opciono)

Priprema:

1. Korak: Pripremite testo

Krompir skuvajte u ljusci, ocedite ga i ostavite nekoliko minuta da se prohladi. Dok je još topao, oljuštite ga i dobro izgnječite ili propasirajte. Dodajte jaje, so i postepeno umešajte brašno. Zamesite mekano, glatko testo koje se ne lepi za ruke. Nemojte dodavati previše brašna jer će šufnudle biti tvrde. Testo ostavite da odmori oko 10 minuta.

2. Korak: Oblikujte šufnudle

Na pobrašnjenoj površini od testa pravite valjke debljine oko dva centimetra. Secite ih na manje komade, a zatim svaki među dlanovima oblikujte u karakteristične šufnudle sa blago zašiljenim krajevima.

3. Korak: Kuvanje

U većoj šerpi zagrejte posoljenu vodu do ključanja. Šufnudle spuštajte u vodu i kuvajte dok ne isplivaju na površinu, a zatim još oko dva minuta. Vadite ih šupljom kašikom i ostavite da se dobro ocede.

4. Korak: Pripremite crni luk

Crni luk isecite na tanke kriške u obliku polumeseca. Na tiganju zagrejte ulje ili otopite puter, pa luk pržite na srednjoj temperaturi 15 do 20 minuta, uz povremeno mešanje, dok ne postane zlatno-smeđ i karamelizovan. Posolite i pobiberite po ukusu.

5. Korak: Poslužite jelo

U tiganj sa lukom dodajte kuvane šufnudle i pažljivo ih promešajte da se ravnomerno oblože mirisnim prelivom. Poslužite odmah, po želji uz seckani peršun, kiselo mleko ili jogurt.