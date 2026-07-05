Mnogi ljubitelji baštovanstva biraju višegodišnju lupinu zbog raskošnih cvetova i bogatih boja koje krase dvorišta od početka leta pa sve do jeseni. Ipak, iza njenog atraktivnog izgleda krije se osobina zbog koje je u pojedinim evropskim zemljama stavljena pod posebnu kontrolu.

Stručnjaci upozoravaju da se višegodišnja lupina veoma lako širi i može da potisne domaće biljne vrste, zbog čega se smatra invazivnom u određenim područjima. Upravo zbog toga njeno unošenje u prirodu ili nekontrolisano širenje podleže ograničenjima u nekim državama Evropske unije.

Na prvi pogled teško je poverovati da biljka sa upečatljivim cvetovima može predstavljati problem. Međutim, njeno seme se lako raznosi, brzo osvaja nove površine i stvara guste zasade koji drugim biljkama oduzimaju prostor, svetlost i hranljive materije.

Osim što menja prirodni sastav vegetacije, njeno širenje može uticati i na biodiverzitet, odnosno na ravnotežu između biljnih i životinjskih vrsta u određenom području. Zbog toga stručnjaci savetuju da se ovakve vrste sade odgovorno i da se spreči njihovo nekontrolisano razmnožavanje.

To, međutim, ne znači da je svaka lupina svuda zabranjena. Pravila se razlikuju od države do države, a ograničenja se uglavnom odnose na zaštitu prirodnih staništa i sprečavanje širenja invazivnih vrsta.

Ako planirate da obogatite svoju baštu novim biljkama, dobro je da se prethodno informišete o njihovim karakteristikama i mogućem uticaju na okolinu. Na taj način možete uživati u lepom dvorištu, a istovremeno doprineti očuvanju prirodnog ekosistema.