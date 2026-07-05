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BAGREM PROCVETAO DRUGI PUT: Naši stari kažu - jako loš znak
Shutterstock

BAGREM PROCVETAO DRUGI PUT: Naši stari kažu - jako loš znak

19:00
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Autor:  Jadranko Žugić

Prema njihovim rečima, priroda uvek šalje određene znakove, a ponovno cvetanje bagrema jedan je od njih.

 

njih.

Stanovnike Blaca i okoline ovih dana iznenadio je ne tako čest prirodni fenomen. Naime, na nekoliko lokacija bagrem je procvetao drugi put ove godine, što je prema narodnom verovanju jako loš znak, jer on uobičajeno cveta u kasno proleće.

Neobičan prizor bagrema usred leta privukao je pažnju prolaznika, ali je među starijim meštanima probudio i stara narodna verovanja o predstojećoj zimi, prenose Topličke vesti.

Prema njihovim rečima, priroda uvek šalje određene znakove, a ponovno cvetanje bagrema jedan je od njih.

- U narodu se od davnina veruje da, kada voćke ili bagrem procvetaju po drugi put krajem leta ili početkom jeseni, to najavljuje dugu, oštru i veoma hladnu zimu. Stari su govorili da se biljka na taj način ‘žuri’ da završi još jedan vegetacioni ciklus pre nego što stignu veliki mrazevi - kaže jedan od meštana.

Iako stručnjaci ovu pojavu povezuju sa neobičnim vremenskim uslovima, smenom dugih toplih perioda i padavina, koje kod nekih biljaka mogu pokrenuti novo cvetanje, narodna verovanja vekovima su ovakve prizore tumačila drugačije. Prema starim pričama, ponovno cvetanje bagrema moglo je da bude nagoveštaj hladnije i zahtevnije zime. Da li će se ovo verovanje i ovog puta obistiniti, ostaje da se vidi u narednim mesecima.

 
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