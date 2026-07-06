Srpska pravoslavna crkva (SPC) danas slavi i obeležava Svetu Agripinu . Sveta Agripina je hrišćanka rođena i odrasla u Rimu.

Od ranog detinjstva vežbala se da živi jevanđelskim životom. Mučena je i postradala za vreme vladavine cara Valerijana (253 – 259).

Kada je izvedena na sud, ispovedila je svoju veru u Isusa Hrista. Zbog toga je bijena štapovima dok joj kosti nisu polomljene.

U hrišćanskoj tradiciji pominje se da joj se javio anđeo Božji i da ju je iscelio. Posle pri novim mukama preminula je.

Njene drugarice: Vasa, Pauna i Agatonika prenele su njene mošti na ostrvo Siciliju, i tamo ih sahranile. Tu se potom sagradila crkva u ime Svete Agripine.

U hrišćanskoj tradiciji pominje se i da su se od njenih moštiju događala mnoga čudesa te da su čak i silom njenih moštiju Agarjani oterani od grada, gde te mošti počivaje. Sveta mučenica Agripina je preminula 275. godine.

U XI veku mošti Svete Agripine su prenesene u Carigrad. Veruje se da je reč o velikoj zaštitnici žena.

Stari kažu da praznik treba da se provede u miru, da žene odu do crkve i zapale sveću Svetoj Agripini i izgovore molitvu. Veruje se da će na ovaj način svaka muka biti olakšana, a svaka iskrena želja ispunjena.