Zanimljivosti
Alo!
Kolumbijka se zbog ljubavi preselila u Srbiju, a onda su je 3 stvari šokirale: Ostala u čudu kada je ovo primetila "Srbima je ovo kao neko sveto pravilo"
tiktok

Kolumbijka se zbog ljubavi preselila u Srbiju, a onda su je 3 stvari šokirale: Ostala u čudu kada je ovo primetila "Srbima je ovo kao neko sveto pravilo"

17:00
|
0
Autor:  Teodora Tojagić

Na svom TikTok profilu Kolumbijka je otvoreno govorila o svemu što joj se dopada u Srbiji, ali i o stvarima koje joj i dalje nisu sasvim jasne.

 

Danijela Masijas, devojka iz Kolumbije koja se zbog ljubavi preselila u Srbiju i ovde započela novi život, nedavno je na društvenim mrežama otkrila koliko je takav potez bio veliki korak za nju, ali i koliko se brzo oduševila našim ljudima, običajima i načinu života koji ju je ovde dočekao.

Na svom TikTok profilu otvoreno je govorila o svemu što joj se dopada, ali i o stvarima koje joj i dalje nisu sasvim jasne. Od porodičnih slava i neumorne gostoljubivosti, do dima u kafićima i ritualnog izuvanja obuće – sve to ju je donekle jako iznenadilo.

cc

"Kada sam stigla u Srbiju iz Kolumbije, ove tri stvari su me baš iznenadile! Prva stvar – ljudi te gledaju. Mnogo. Mislim, baš mnogo. Kod nas u Kolumbiji to je jako čudno, tamo takvi pogledi uglavnom znače da nešto nije u redu ili da si baš zapala za oko. Ali ovde je to, izgleda, potpuno normalno. Nema zle namere, jednostavno – ljudi gledaju.

"Živeli moji Srbi"

Drugo – žene hodaju u štiklama čak i po snegu! I to s takvom lakoćom, da im moram dati čistu desetku. Svaka čast, Srpkinje što ste to sprovele!

Treće – rakija. Svi nazdravljaju rakijom, čak i za doručak. Tako da – živeli moji Srbi!", rekla je Danijela koja je za tu priliku imala flašu rakije i čašicu u rukama, te stvarno i nazdravila.

"Srbi prave proslavu za bukvalno sve"

Ubrzo zatim, u svom novom TikTok videu, otkrila je i koje su to stvari koje voli ali i koje još uvek ne razume kod Srba.

"Neverovatno su gostoprimljivi! Morate da znate da čak i ako je 10 ujutru, oni će vam uvek ponuditi kafu ili rakiju. Uvek... Takođe, znaju da igraju kolo i pevaju sa takvim emocijama.

cc

Treće, poštuju porodične tradicije, kao što je slava – i to mi je predivno. I, naravno, Srbi prave proslavu za bukvalno sve! Svaki razlog je dobar da se okupi društvo, posluži nešto domaće i zapeva", rekla je ona.

"Sveto pravilo - izuvanje obuće čim se pređe prag"

A onda se osvrnula na stvari koje ipak još uvek ne razume.

"Zašto se mora pušiti svuda? U kafiću, restoranu, pa čak i u stanu. To mi nikako nije jasno. Onda, obuća. Morate znati – u srpsku kuću se nikada ne ulazi u cipelama. Izuvate obuću čim pređete prag – to je sveto pravilo", navodi ona.

"I još nešto simpatično – kažu ti 'ajde' 20 puta, i opet niko ne izlazi. Ali sve je to deo šarma. I baš zato ih volim. I baš zato – ovde ostajem.

"Dobrodošla u Srbiju"

U komentarima ispod objave mnogi su joj poželeli toplu dobrodošlicu, ali su i pokušali da joj objasne ponešto od onoga što joj je još uvek nejasno.

"Gledaju te jer si lepa. Dobrodošla u Srbiju", "Slični smo mi – zato si se i zaljubila u Srbina", "Rakija je izvor života, navikavaj se polako", samo su neki od komentara koji su se nizali ispod njenih videa, a koji pokazuju koliko su se pratioci pronašli u njenim zapažanjima.

(Blic)

stranci u Srbiji alo lepote srbije

Povezane vesti

Zamenila sam muškatle ovim cvećem koje je lako uzgaja i ima ga u raznim bojama: Dvorište mi izgleda nikad lepše, cvetovi bujaju od maja do kasne jeseni
vikipedija

Zamenila sam muškatle ovim cvećem koje je lako uzgaja i ima ga u raznim bojama: Dvorište mi izgleda nikad lepše, cvetovi bujaju od maja do kasne jeseni

18:00 | 0
Najlepši koh koji ćete ikada probati: Ovo je trik koji iskusne domaćice čuvaju samo za sebe, upiće svaku kap
Foto: Printscreen/Youtube

Najlepši koh koji ćete ikada probati: Ovo je trik koji iskusne domaćice čuvaju samo za sebe, upiće svaku kap

16:00 | 0
Raj na jugu Srbije za beg iz grada: Jezero koje osvaja nestvarnim pejzažima i čuvenim plutajućim ostrvima
Foto: Shutterstock

Raj na jugu Srbije za beg iz grada: Jezero koje osvaja nestvarnim pejzažima i čuvenim plutajućim ostrvima

14:30 | 0
Kad su Crnjanskog smestili u duševnu bolnicu, ležao je go i urlao na sav glas: Hranu odbijao, a posle ove scene plakali su doktori
Printscreen/YouTube

Kad su Crnjanskog smestili u duševnu bolnicu, ležao je go i urlao na sav glas: Hranu odbijao, a posle ove scene plakali su doktori

13:00 | 0
Šta znači kad vam bogomoljka uđe u kuću? Prema verovanjima, to je važna poruka koju ne smete da ignorišete
Foto: Pexels

Šta znači kad vam bogomoljka uđe u kuću? Prema verovanjima, to je važna poruka koju ne smete da ignorišete

11:30 | 0
Komentari (0)
Prethodna vest Najlepši koh koji ćete ikada probati: Ovo je trik koji iskusne domaćice čuvaju samo za sebe, upiće svaku kap
16:00 | 0
Sledeća vest Zamenila sam muškatle ovim cvećem koje je lako uzgaja i ima ga u raznim bojama: Dvorište mi izgleda nikad lepše, cvetovi bujaju od maja do kasne jeseni
18:00 | 0

Najnovije

Najčitanije

56min

Zamenila sam muškatle ovim cvećem koje je lako uzgaja i ima ga u raznim bojama: Dvorište mi izgleda nikad lepše, cvetovi bujaju od maja do kasne jeseni

1H

Kolumbijka se zbog ljubavi preselila u Srbiju, a onda su je 3 stvari šokirale: Ostala u čudu kada je ovo primetila "Srbima je ovo kao neko sveto pravilo"

2H

Najlepši koh koji ćete ikada probati: Ovo je trik koji iskusne domaćice čuvaju samo za sebe, upiće svaku kap

4H

Testo ostaje mekano i treći dan: Pekari u brašno uvek dodaju ove 2 jeftine namirnice

5H

Ova lekovita voda je spas: Prvi inkluzivni kamp za osobe sa cerebralnom i dečjom paralizom organizovan u Atomskoj Banji Gornja Trepča

1D

Zašto Grci leti stavljaju so u limunadu: Malo ko zna koliko je korisna tokom vrelih letnjih dana

1D

Danas slavimo velikog sveca, jedan običaj baš svi treba da ispoštuju! Veruje se da ne valja prekršiti jer će vam...

1D

Sprema se brzo, a ukus je neprevaziđen: Starinska poslastica od pet sastojaka koju svi obožavaju

1D

Raj na jugu Srbije za beg iz grada: Jezero koje osvaja nestvarnim pejzažima i čuvenim plutajućim ostrvima

1D

Kad su Crnjanskog smestili u duševnu bolnicu, ležao je go i urlao na sav glas: Hranu odbijao, a posle ove scene plakali su doktori

Vidi sve

Preporučujemo

Crna pegavost ruža nestaje uz jedan jeftin prah, a većina baštovana ga potpuno ignoriše
Shutterstock

Crna pegavost ruža nestaje uz jedan jeftin prah, a većina baštovana ga potpuno ignoriše

Reke su veoma opasne, nikako se ne kupajte na divljim plažama: Bojan je iskusni ronilac i ovog leta apeluje na decu i roditelje da budu posebno oprezni

Reke su veoma opasne, nikako se ne kupajte na divljim plažama: Bojan je iskusni ronilac i ovog leta apeluje na decu i roditelje da budu posebno oprezni

3 vrste cveća koje najbolje podnose velike vrućine: Raskošnim izgledom oduzima dah i cveta sve više što je sunce jače
Foto: Pixabay

3 vrste cveća koje najbolje podnose velike vrućine: Raskošnim izgledom oduzima dah i cveta sve više što je sunce jače

Zašto Grci leti stavljaju so u limunadu: Malo ko zna koliko je korisna tokom vrelih letnjih dana
Foto: Pexels

Zašto Grci leti stavljaju so u limunadu: Malo ko zna koliko je korisna tokom vrelih letnjih dana

Šta znači kad vam bogomoljka uđe u kuću? Prema verovanjima, to je važna poruka koju ne smete da ignorišete
Foto: Pexels

Šta znači kad vam bogomoljka uđe u kuću? Prema verovanjima, to je važna poruka koju ne smete da ignorišete

Vremenska prognoza