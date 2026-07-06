Matiola je biljka koja popodne pretvara baštu u predivan opuštajući prostor sa intenzivnim mirisom. Baštovani je cene ne zbog vizuelne privlačnosti, već zbog živopisne atmosfere koju stvara. Poznata je i kao noćna frajla ili šeboj, može da raste i to do 80 cm u nijansama bele, ružičaste, ljubičaste, palve i žute boje. Cveta od maja do kraja oktobra, idealna za sunčane položaje i bukete.
Pupoljci se otvaraju samo uveče, zbog čega je biljka dobila nadimak „večernji cvet“. Miris je najjači noću, što je čini idealnom za sadnju u blizini lukova, verandi i baštenskih staza. U pejzažnom dizajnu, matiola se lepo uklapa sa lavandom i žalfijom.
Kako se uzgaja matiola?
Prilikom nege ovog cveća važno je poštovati sledeća pravila:
- upotreba stajnjaka je strogo zabranjena;
- prekomerna ishrana suzbija formiranje pupoljaka;
- Preporučuju se samo specijalizovane mineralne kompozicije.
Setvu treba obaviti direktno u otvoreno tlo krajem marta ili početkom aprila, čim se zemljište zagreje. Korenov sistem matiole je izuzetno osetljiv na oštećenja, pa je sadnicama često potrebno dugo vremena da se oporave. Da biste osigurali kontinuirano mirisnu baštu, ponovo sejte seme svake dve nedelje.
Umereno zalivanje
Glavni koren omogućava biljci da samostalno crpi vlagu iz dubokih slojeva zemljišta. Zalivanje treba da bude umereno, jer stajaća voda izaziva truljenje korena. Izaberite sunčano mesto za sadnju, zaštićeno od jakih udara vetra koji mogu polomiti krhke izdanke. Mnogi biraju ovaj lako uzgajajući žbun zbog njegove otpornosti na spoljašnje uslove.
Upravo je prepoznatljiv večernji miris ono što ovu biljku čini nezamenljivom za baštovane.
Ova biljka može da dostigne visinu i do jednog metra. savršena je za velike saksije ili baštu. Stručnjaci preporučuju kombinovanje sa kompaktnim ružama kako bi se stvorili harmonični aranžmani. Važno je uzeti u obzir osetljivost korena na presađivanje i izbegavati prekomerno đubrenje.
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