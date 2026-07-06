Matiola je biljka koja popodne pretvara baštu u predivan opuštajući prostor sa intenzivnim mirisom. Baštovani je cene ne zbog vizuelne privlačnosti, već zbog živopisne atmosfere koju stvara. Poznata je i kao noćna frajla ili šeboj, može da raste i to do 80 cm u nijansama bele, ružičaste, ljubičaste, palve i žute boje. Cveta od maja do kraja oktobra, idealna za sunčane položaje i bukete.