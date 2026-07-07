Trauma

Kad sam imao 17 godina, na školskoj praksi, a spremao sam se za električara, doživeo sam da me, tuđom nepažnjom, pogodi strujni udar od 35.000 volti. To je bio pakao. Udar me je bacio s merdevina, te sam pao sa 27 metara visine i imao 24 preloma, kao i opekotine po celom telu. Iako mi je pružena pomoć, tri puta sam bio klinički mrtav, a dve godine totalno nepokretan. Bila je to borba za život i znao sam da ću, ako preživim, pomagati ljudima. Uz božju volju i trud lekara, tako je i bilo. Upornošću mog oca, koji me je kasnije godinama lečio melemima prema bakinim receptima (a ona tada nije bila među živima), vratio sam se u život.

Otac Gavrilo

Na noge me je bukvalno podigao otac Gavrilo, koji je tada bio monah u manastiru Svetih arhangela u Skopskoj Crnoj Gori. Ležao sam nepokretan skoro dve godine na starom VMA, a neki moj komšija je čuo za njega i odveo me kombijem do Skoplja. Zatekli smo oca kako sa zaprežnih kola istovaruje seno, rekao je komšiji da me uvede u crkvu i postavi da sednem na mesto gde vladika sedi kada dođe. Ja sam u međuvremenu zaspao, a on je došao i čitao mi molitvu Jeleosvećenja. Čitao je i čitao, i ja sam se samo u nekom trenu trgao i stao na noge. Kako? To samo Gospod zna.

I od tada, sve do njegove smrti pre pet godina, posećivao sam ga svake nedelje i pomagao u svakom manastiru u kom je boravio, od Zagreba do Šida. Bio je sto odsto prozorljiv, što je san svakog monaha.

Supruga, deca, narušeno zdravlje

Kad sam se oporavio, završio sam trgovačku školu i zaposlio se u starom „Merkatoru“. Tu sam upoznao suprugu Ljiljanu, a venčali smo se 1977. Dve godine kasnije dobili smo ćerku Marinu, potom Mariju, pa Veljka. Njihovo rođenje su trenuci najveće sreće u mom životu.

Godinu dana nakon rođenja prvog deteta imao sam infarkt kao posledicu strujnog udara, a lekari nisu godinama mogli da mi smanje pritisak. Najniži je bio 220 sa 180. Regulisao sam ga čajem za jačanje srca čiji mi je recept otkrio jedan monah. Pritisak mi je danas, sa 72 godine, momački, 120 sa 80, a čaj ponekad popijem.

Raspad države i slučajan susret

Jedno vreme sam radio kao vozač gradskog saobraćajnog na liniji 26, a zatim kao poslovođa u nekoliko firmi. Sa suprugom sam radio u slovenačkom „Merkuru“, poljoprivrednom kombinatu iz Ptuja, kad se to preduzeće raspalo zajedno s čitavom državom, SFRJ. Narednih godinu dana sam prodavao benzin na ulici.

Jednom prilikom se zaustavio džip s diplomatskim tablicama i izašli su Japanac i njegova supruga i pitali me kakav je benzin, da li je dobar. Dok smo razgovarali, jedan čovek koji je takođe sa mnom prodavao benzin, penzionisani policajac, požalio se na glavobolju i zamolio me da ga izmasiram. Japanac je to primetio i upitao me da li znam šta radim. Rekao sam mu da sam samouk. Pitao me je da li bih želeo da naučim više, on drži seminare u Beogradu, Budimpešti, Temišvaru, Sofiji. Tečaj je koštao 1.200 maraka, a plata je tada bila oko pet maraka. Tražio je samo da mu pokažem ruke i dodao da postoji mogućnost da najbolji u grupi dobije besplatno školovanje.

Besplatno školovanje

Od 42 prijavljenih, samo nas dvoje nismo bili lekari. Tečaj je trajao četiri i po meseca, svakog dana, a odmah nakon teorije se učila i praksa. Na kraju sam dobio besplatno školovanje, a instruktor kojeg sam sreo na ulici bio je Masajuki Saiondži, najbolji japanski kiropraktičar, koji je, nažalost, poginuo.

S tom diplomom sam mogao da otvorim ambulantu bilo gde u Evropi, ali ne i kod nas, pa sam završio Višu fizioterapeutsku školu. Potom su dolazili i drugi japanski kiropraktičari, koji su inače najbolji u svetu, a usavršavao sam se i u Rusiji.

Susret s patrijarhom