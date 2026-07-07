Hadži Miroslav Vasić, zvanično nije doktor, ali svojim posebnim darom lečio je sve, od čistača ulice do predsednika država, celu porodicu Karađorđević, s kojima je kućni prijatelj, kao i partijarha Pavla. Naime, po profesiji je komercijalista, a spletom neverovatnih oklonosti okrenuo se kiropraktici i fitoterapiji, kojom su se bavili njegov otac.
Ostao bez posla i našao se na ulici
Prvo se raspala firma u kojoj je bio na rukodovdećoj poziciji, a onda i cela država 1991. godine. Tada se našao na ulici sa svojom suprugom. Razmišljajući kako da se izvuče iz tako teške situacije, okrenuo se porodičnoj tradiciji.
Zahvaljujući veštini koju je naučio od francuskog lekara dok je služio u sanitetskoj četi na Solunskom frontu, otac Miroslava postao je jedna od najpoznatijih kostolomaca u bivšoj Jugoslaviji, dok je njegova majka bila čuvena travarka, imala je neverovatno znanje o biljkama.
U velikoj ispovesti za "Kurir" ispričao je svoju neverovatnu životnu priču, a mi je prenosimo u celosti:
"Najmlađi sam od braće i sestara, deveti po redu. Kad sam se rodio, otac je naredio majci da me baci. Kasnije se samo u mene kleo i svi su mogli, moja braća i sestre, da stanu na jednu stranu, a ja na drugu, a on bi rekao: „Neka bude kako Miroslav kaže.“ Tada me je baba Ljubica spasla, njegova majka.
Otac je bio u selu kod nekog rođaka, malo su pili i počeli su da ga zezaju: „Je l’ ti znaš još nešto radiš osim da praviš decu?“ Bio je revoltiran, a ja sam bio tako sitan na rođenju, po majčinom svedočenju, da je tvrdila da nikad nije videla manje dete. Otac joj je zapretio sa: „Nosi, bacaj to ili ću sekirom da te zakoljem!“, a majka je razmišljala da bolje da rizikuje jedno dete nego da ostali ostanu siročići. Odnela me je pod strehu, sakrila u štalu sa kravama, da me skloni dok otac ne zaspi.
Naišla je baba, koja je bila kod svoje sestre tu u selu, i našla me u štali. Nije znala šta se dešava, uzela me je s kolevkom, unela unutra, prišla mom ocu i zavalila mu šamar. Zamotali su me onda u vunu i stavili u rernu, kao u inkubator. Tada se nije išlo kod lekara, ali najverovatnije sam bio nedonošče.
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