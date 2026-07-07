Kada vam gosti najave da će brzo doći, a vi ne znate šta ćete za slatko evo prelepog saveta da napravite za tren oka jedne fine, mekane lisnate kiflice.

Potrebni sastojci:

1 do 2 pakovanja lisnatog testa,

100 grama mlevenih oraha,

3 kašike džema od kajsije,

2 kašike sećera u prahu i

plus sećer u prahu sa vanilom za posipanje odozgo

Priprema:

Za ove lisnate kiflice prva stvar jeste da se spremimo na stolu pa jedno pakovanje gotovog testa otvorite i stavite ga da se dobro sa oklagijom razvuče u pravougaonik. Zatim sa nožićem taj pravougaonik od testa isečete na fine jednake trouglove.

Sa strane u maloj činijici kašikom izmešate mlevene orahe sa džemom od kajsije i sa 2 kašike sećera u prahu da dobijete fino, slatko punjenje. I onda te isečene trouglove od testa bogato punite sa tom smesom od mlevenih oraha i džema pa ih svojom rukom polako uvijete u oblik kiflice.

Rernu ukljucite na 220 stepeni pa poređati kiflice u pleh i staviti da se peku jedno 30 do 40 minuta, a to zavisi koliko da vam lepo to porumeni u rerni. Gotove kiflice odmah izvaditi pa ih bogato pospite prah sećerom pomešanim sa vanilom i sluzite toplo.