- Prema legendi ime Mučanj ova planina je dobila po vrlo teškom i mučnom usponu Svetog Save na sam njen vrh. Kako narodna verovanja dalje govore, na mestu gde je odmarao nalazio se izvor vode, koji i danas tu postoji. U narodu je ta voda poznata kao lekovita, pa je ovo mesto često posećeno od strane vernika i putnika namernika, kažu za RINU u Turističkoj organizaciji Ivanjice.



Sa planine Mučanj pruža se neverovatan pogled na skoro pola Srbije, a najveći vrh prostire se na 1534 metara nadmorske visine, koji je poznat i kao Jerinin grad. Uređene su pešačke staze, kao i vidikovac sa kog puca pogled na Ovčar, Češalj, Goliju, Jelicu i Gradinu.

- Mučanj je u poslednje vreme postao jedna od najposećenijih turističkih destinacaija u opštini Ivanjica. U selu Katići koje se nalazi u podnožju, u minuloj letnjoj sezoni tražilo se mesto više, a jul i avgust bili su unapred popunjeni. Pored zaista fantastične prirode, ova planina je prava istorijska riznica. Uređen je Karađorđev šanac, jer to jedno od mesta gde su se vodile borbe za Srbiju 1806. godine, a uskoro će biti uređen i put do samog vrha, kažu u TO Ivanjica.

Mučanj je prepoznatljiv po svom kraškom reljefu i stenama od kojih se sastoji i sam vrh, Jerinin grad, stoga su ove fascinanatne stene uočljive čak i sa magistralnog puta koji vodi do Ivanjice. U bogatstvu kraških reljefa najviše se ističu pećine. Ispod Glatke stene, na nadmorskoj visini od 1224 metara, dobro sakrivena, nalazi se jedna od najpoznatijih - pećina četničkog komandanta Bože Javorca.