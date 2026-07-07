Razmutite kvasac sa šećerom i nekoliko kašika mlakog mleka, pa ostavite da odstoji desetak minuta. Pomešajte brašno i so u većoj posudi. Dodajte nadošli kvasac, preostalo mleko, jaje i omekšali puter, pa umesite glatko i elastično testo. Pokrijte posudu i ostavite da naraste oko jedan sat.

Podelite testo na osam jednakih delova i oblikujte loptice. Ređajte ih na pleh obložen papirom za pečenje. Pokrijte ih krpom i ostavite da odmaraju još 20 minuta.

Umutite žumance sa mlekom. Premažite svaku kajzericu pripremljenim premazom kako bi tokom pečenja dobila tamnozlatnu boju i sjajnu koricu. Po želji napravite karakteristične useke na površini.