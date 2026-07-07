|Sastojci
|Količina
|brašno
|500 g
|mlako mleko
|250 ml
|svež kvasac
|20 g
|šećer
|1 kašika
|so
|1 kašičica
|puter
|50 g
|jaje
|1 komad
|ZA PREMAZIVANJE
|žumance
|1 komad
|mleko
|2 kašike
Kako pripremiti
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Razmutite kvasac sa šećerom i nekoliko kašika mlakog mleka, pa ostavite da odstoji desetak minuta. Pomešajte brašno i so u većoj posudi. Dodajte nadošli kvasac, preostalo mleko, jaje i omekšali puter, pa umesite glatko i elastično testo. Pokrijte posudu i ostavite da naraste oko jedan sat.
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Podelite testo na osam jednakih delova i oblikujte loptice. Ređajte ih na pleh obložen papirom za pečenje. Pokrijte ih krpom i ostavite da odmaraju još 20 minuta.
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Umutite žumance sa mlekom. Premažite svaku kajzericu pripremljenim premazom kako bi tokom pečenja dobila tamnozlatnu boju i sjajnu koricu. Po želji napravite karakteristične useke na površini.
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Pecite oko 18 minuta na 200 stepeni dok kajzerice ne dobiju lepu boju. Izvadite ih iz rerne i ostavite nekoliko minuta da se prohlade pre serviranja.
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