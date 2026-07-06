Za sve ljubitelje prirode i avanturiste koji uživaju u otkrivanju novih destinacija koje mogu da istraže ovog leta, nalaženje novih i neistraženih destinacija može da predstavlja izazov. Za one koji bi da otkriju šta Srbija ima da ponudi, ova je destinacija pravi izbor.

Zlatibor i Fruška Gora su verovatno vaš prvi izbor za letnji izlet u Srbiji, a možda i neko drugo popularno mesto koje kombinuje zabavu i provod sa prirodnim lepotama. Međutim, ni domaći ni strani turisti uglavnom ne znaju da jugoistok Srbije, kod Stare planine, krije mesto koje izgleda kao kadar iz slikovnice.

Vodopad Bigar nalazi se u blizini sela Kalna, nedaleko od Pirota, na mestu gde se potok Bukovski uliva u Stanjinsku reku.

Jovan Cvijić ga je u svojoj knjizi "Izvori, tresave i vodopadi u istočnoj Srbiji" uvrstio u red najlepših slapova Srbije, navodi blog Pirotski kraj. Ovaj skriveni dragulj prirode nalazi se na čak 450 metara nadmorske visine, što je poređenja radi, visina dva Avalska tornja.

Na tako velikoj nadmorskoj visini, a dodatno uzevši u obzir da se vodopad nalazi u slabo pristupačnom delu Stare planine, nije ni čudo što Bigar zadržava netaknute prirode. Vodopad je savršena rekreacija za one koji se ne plaše malo dužeg penjanja.

Sam vodopad visok je dvadesetak metara. Iako ne i najviši vodopad u Srbiji, Bigar osvaja svojom neobičnom lepotom. Bigar, kamen po kojem je ovaj predivni vodopad dobio ime, porozna je vrsta sedimentne stene koja nastaje taloženjem kalcijum-karbonata iz izvorske vode.

Voda Bigra se preliva preko više od 35 metara visokog, lakog rupičastog kamena, dok se mala krečnjačka jezerca i manji vodopadi prostiru uzvodno. Ceo prizor uokviren je netaknutim zelenilom drveća i mahovine.

Možda i niste tako veliki ljubitelj prirode i šetnja vam zvuči pomalo naporno. Bigar će vas naterati da se predomislite. On je odličan i za turiste kojima je obilazak istorijskih znamenitosti nezaobilazan deo izleta.

Na stotinak metara od vodopada nalazi se i manastir Svetog Onufrija koji je, kako navodi Pirotski kraj, nekada bio mesto okupljanja tokom velikih praznika. Na platou ispred njega i na vašarima okupljalo, dok je danas manastir, kao i sam vodopad, zaboravljeno mesto na koje idu samo oni koji su dovoljno uporni da pronađu.

Za razliku od mnogih mesta koja su već na glasu, a samim tim postali sve popularniji, Bigar je uspeo da sačuva svoj mir i intimu netaknute prirode. Kratak put do Stare planine može u vama da probudi osećaj kao da ste vi ti koji su prvi došli do ovog prelepog mesta.