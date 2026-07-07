U srpskom jeziku postoji više od 150.000 reči, uključujući i pozajmljenice koje su se odomaćile do to mere da ih odavno smatramo svojima, a ne stranog porekla. Zabeleženo je i više hiljada turcizama. Jedna od reči koje smo preuzeli iz turskog rečnika je – kašika.

Kašika je obavezan deo pribora za jelo u obliku eliptične plitke posudice sa dugačkom drškom. Tako glasi zvanična definicija. Englezi je zovu "spoon", Nemci "loffel", Hrvati "žlica", a Turci – "kaşık". Naša "kašika" je, vrlo očigledno, najsličnija turskoj, što znači da joj je i poreklo iz Male Azije.

Ipak smo, što se kaže, nekoliko vekova bili pod Turcima, pa smo usvojili i neke njihove reči. Podsetimo, čak nekoliko hiljada. Međutim, slovenski pojam za eliptični predmet kojim se jede je – "ložica", i potiče od glagola jesti ili založiti se.

Većina slovenskih naroda danas koristi reč izvedenu iz tih pojmova. Tako je, na primer, kašika u Rusiji i Ukrajini "ložka", Slovaci kažu "lyžička", Poljaci "lyžka", Česi "lžice", Makedonci "lažica"... Nećete pogrešiti, dakle, ako upotrebite tu reč, samo što će u Srbiji malo ko razumeti na šta se odnosi.

Ipak, u nekim krajevima naše zemlje mogla se čuti i "ložica". Kada se jednom prilikom povela polemika o tome, komentari su bili vrlo zanimljivi: "Tako je moja pokojna baba govorila, a mi je ispravljali", "Moja baba i danas kaže ložica", "Zato imamo izraz 'založi glad'", "Petsto godina nije malo"...