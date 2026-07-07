Sulejman Veličanstveni sve Srbe iz Beograda odveo u Carigrad: Naš narod mu je bio jako potreban, sa sobom smo poneli i mošti Svete Petke

Ova crkva, opasana debelim zidovima, podignuta je oko 1837. godine, o čemu svedoči natpis na kamenoj ploči koja je uzidana u njenu južnu fasadu. Na dnu ploče stoji ćirilični natpis koji glasi: 'Krst u kamenu isklesao je majstor Siljan iz sela Vrben februara 1837. godine'.

Prema drugoj teoriji, Beogradsku kapiju je izgradio despot Đurađ Branković pre nego što je Carigrad pao u turske ruke 1453. godine. U arheološkom muzeju u blizini Aje Sofije postoji kamena tabla sa grčkim natpisom: "Obnovi se ova kula i ovo platno od Đurađa Despota Srbije 6956. godine" (1448. godine posle Hrista). Prema tome, kapija je dobila ime Beogradska 73 godine pre osvajanja Beograda i dovođenja Srba u Carigrad.

Srpska crkva

Stojan Novaković je, pored Beogradske šume istraživao i srpsku crkvu pored Beogradske kapije. Zapisao je su mu grčki sveštenici rekli da su „od svih svetinja što su ih doneli ovamo Beograđani od 1521. godine, sveštenici sada pokazuju na templu samo četiri prestone ikone, za koje postoji predanje da su donete iz Beograda. Lako se, na prvi pogled, videlo da su ikone starinske; drvo na dnu već izgleda istrošeno od starine. Na prestonoj ikoni do levih vrata ima ozgo srpsko-slovenski natpis 'Sveti Nikola'... Po dnu slike je tekao zlatan zapis u jednoj vrsti, u kome smo mogli raspoznati pojedina na slova, ali nikakva se reč ne mogaše sastaviti. Ikona je, radi ponavljanja, suviše premazivana lakom, te se stoga slova ne mogahu raspoznati. Na ikoni je sveti Nikola, a oko njega su kao okvir različite slike. Ispod poslednje s desna čita se kao završetak natpisa ZMZ, tj. 7047 (1539). Ako smo mi tačno pročitali zapisani broj, onda je ikona zaista stara i zaista srpska. Može biti da je tada crkva zidana, pa da je na gotovoj iz Beograda donetoj ikoni onaj zapis po dnu ikone dodan“.

Želeći da sazna da li je neka od ikona koje je Novaković video u Beogradskoj crkvi od onih koju su Srbi 1521. godine poneli iz Beograda, a naročito da li je jedna od njih i ona kultna beogradska ikona Bogorodice, u Istanbul se 1953. godine zaputio čuveni srpski arhitekta i akademik Aleksandar Deroko.