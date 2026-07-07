- Ramska tvrđava je građena u 15. veku, nju 1483. godine gradi turski sultan Bajazit II i ovo je jedna od tri originalne turske tvrđave na našim prostorima. U to smo uvereni jer je građena u turskom sistemu mera, aršinskom sistemu. Jedan aršin, što u prevodu znači jedan lakat bilo je nekih 76 santimetara i svaki deo ove tvrđave se uklapa u njega - kaže za Kurir televiziju Ilija Jacanović, vodič na Ramskoj tvrđavi.
Ramska tvrđava je građena kao tipično artiljerijsko utvrđenje i ona je jedna od prvih takvih tvrđava na ovim prostorima. Opremljena je sa 36 topovskih mesta. U isto vreme, Beogradska tvrđava Kalemegdan ima 22 topa.
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