- U arhitektonskom smislu Ramska tvrđava je izuzetno zanimljiva, ona ima pet kula ali svaka od tih kula je različita, prilagođena poziciji na kojoj se nalazi kako bi bila što teže osvojiva. Svaka kula ima spratove, a ti spratovi zasebna ognjišta za grejanje. Postoji toalet u jednoj od kula, a sama trvđava je opremljena sa čak četiri kanalizaciona sistema - kaže Ilija Jacanović i dodaje:

- Stepeništa koja vode do vrha kula su napravljena na taj način, odnosno takve visine da budu što teže pristipačna osvajačima koji su najčešće nosili oklope. Glavna kula je donžon ili gospodarstvena, po latinskoj reči dominijum i ona je predstavljala kulu poslednje odbrane i ona je najviša na ramskoj tvrđavi.

- Ona, pre svega, ima elemente vizantijskog stila, odnosno Istočnog rimskog carstva i po svojim oblicima, po izgledu zubaca i nekim drugim elementima više liči na vizantijske tvrđave nego na klasične turske tvrđave. Kada pričamo o Ramskoj tvrđavi i njenoj gradnji mi je stavljamo u kontekst te 1483. godine. Svega 40 godina nakon gradnje, Turci će preći Dunav, napasti Kraljevinu Ugarsku i pokoriti je. Nakon toga, Dunav više nije granica, a Ramska tvrđava ne predstavlja neku vojnu formaciju koju je potrebno održavati i nema više ulogu na granici koju je imala pre toga - ispričao je za Kurir televiziju Jacanović.