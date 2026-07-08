Kao najstarija crkva u Eparhiji mileševskoj, ova svetinja je gotovo dva veka stožer okupljanja vernog naroda, čuvar pravoslavlja i zavet predaka.

​Proslava ovog velikog datuma biće prilika da se vernici saberu oko svoje svetinje, koja je tokom godina postala dom brojnim dragocenim darovima. Posebno mesto u hramu zauzima blagosloveni Časni Krst, donet sa hodočašća u Jerusalimu, kao i ikona Presvete Bogorodice Trojeručice, dar bratstva manastira Hilandar. Ove svetinje, uz ikone iz Barija i Jašija, svedoče o živoj vezi vernika sa najvažnijim duhovnim centrima pravoslavlja.

​Program proslave:

​Proslava počinje u 09.00 časova Svetom Liturgijom, nakon koje će biti upriličeno lomljenje slavskog kolača i trpeza ljubavi za sve prisutne. U popodnevnim časovima, od 15.00 časova, predviđeno je narodno veselje i tradicionalni vašar, koji je godinama mesto susreta rodbine, prijatelja i svih ljudi dobre volje.

​Ovogodišnji domaćini slave, Milun i Miljan Lojanica, uputili su otvoren poziv svima da svojim prisustvom uveličaju ovaj veliki dan.

​„Pozivamo vernike da dođu, da se zajedno pomolimo Gospodu, poklonimo našoj svetinji i zablagodarimo za sva dobročinstva Božja. Neka molitve Svetih apostola Petra i Pavla donesu mir, zdravlje i Božji blagoslov svim porodicama“, poručili su domaćini.

​Hram u Crkvenim Tocima ostaje simbol istrajnosti i duhovne snage prijepoljskog kraja, pozivajući sve koji su u mogućnosti da budu deo ovog istorijskog sabranja.