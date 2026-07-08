Viseći most preko Lima u starom delu Priboja, koji je rešenjem građevinskog inspektora još 16. aprila 2025. godine u potpunosti zatvoren za saobraćaj iz bezbednosnih razloga, i dalje pojedini građani koriste uprkos jasno postavljenoj zabrani.

Iako su sa obe strane mosta postavljene fizičke prepreke, nesavesni pojedinci ih zaobilaze i prelaze preko mosta na sopstveni rizik. Iz JP za uređenje građevinskog zemljišta i razvoj Priboj uputili su apel građanima da poštuju propisanu zabranu i da most ne koriste ni za individualni prelazak.

Kako navode, razlog za zatvaranje je ozbiljno oštećenje noseće železne konstrukcije, kao i drvene podloge na mostu, zbog čega njegovo korišćenje može predstavljati direktnu opasnost po bezbednost ljudi.

– Apelujemo na građane da imaju razumevanja i strpljenja i da ne koriste viseći most u starom delu grada dok se ne stvore uslovi za njegovu potpunu rekonstrukciju. Zabrana prelaska uvedena je isključivo iz bezbednosnih razloga – poručuju iz nadležnog javnog preduzeća.

Poštovanje zabrane kontrolisaće i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, pa će protiv onih koji se ogluše o upozorenja biti podnete odgovarajuće prijave.

Viseći most u starom Priboju ostaje zatvoren do daljeg, odnosno do početka i završetka njegove potpune rekonstrukcije. Planirana je i obnova visećeg mosta preko Lima u novom delu grada.

Prema informacijama iz JP za uređenje građevinskog zemljišta i razvoj Priboj, idejna rešenja su završena, u toku je izrada projektne dokumentacije i priprema za raspisivanje tendera, nakon čega se očekuje početak građevinskih radova na oba mosta.