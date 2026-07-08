- Do platforme sam došao preko prijatelja koji je za nju saznao putem Instagrama. Nakon što je moja pošiljka iz Nemačke stigla avionom u Srbiju, špedicija na aerodromu odbila je da sprovede carinjenje zbog navodnog neslaganja bruto mase u dokumentaciji. Iako je dokumentacija sadržala autorizovanu izjavu o poreklu koja se odnosila na kompletnu pošiljku i razjašnjavala situaciju, ona nije uzeta u obzir. Posle više bezuspešnih pokušaja da pronađem drugog špeditera, objavio sam upit putem platforme. Ubrzo se javila druga špedicija, pregledala kompletnu dokumentaciju, preuzela pošiljku od aerodromske špedicije i završila carinjenje u roku od jednog dana, rekao je za RINU Dimitrije Erdeljan.

Njegovo iskustvo pokazuje kako transparentnije povezivanje klijenata i špeditera može značajno da ubrza postupak carinjenja i smanji rizik od administrativnih prepreka.

- Upravo ovakve situacije potvrđuju svrhu naše platforme. Kao što smo i ranije isticali, netransparentno tržište, nedostatak pravih informacija i moguća nestručnost pojedinih učesnika u lancu dovode do toga da se potpuno ispravne pošiljke nepotrebno zaustavljaju ili odbijaju. Naš cilj je da kroz transparentno tržište, precizne informacije i kontrolisanu razmenu zahteva i dokumentacije između klijenata i špeditera takve probleme svedemo na minimum. Na taj način štitimo klijente od manipulacija, pogrešnih informacija i nepotrebnih troškova, dok špediterima omogućavamo da rade sa jasno definisanim zahtevima, uz zaštitu od pogrešnih naloga, obmana i rizika od neplaćanja. Time stvaramo sigurnije, efikasnije i profesionalnije okruženje za sve učesnike u procesu međunarodne trgovine, rekao je Rodoljub Oreščanin, direktor poslovnog razvoja platforme Ocarini.me.

Platforma Ocarini.me donosi koristi i klijentima i špediterima. Fizička lica i kompanije dobijaju uvid u tržište cena, mogućnost da uporede više ponuda i izaberu onu koja im najviše odgovara, dok špediteri dolaze do većeg broja upita i novih poslovnih prilika u konkurentnom i transparentnom okruženju. Jedna od najvećih prednosti platforme jeste značajna ušteda vremena.

- Klijent postavlja zahtev za carinjenje robe koju uvozi ili izvozi, pregleda pristigle ponude, bira odgovarajuću, razmenjuje dokumentaciju sa izabranim špediterom putem platforme i završava kompletan postupak carinjenja. Sve to može da obavi sa bilo koje lokacije, čak i iz restorana ili kancelarije. Preko platforme Ocarini.me korisnici na jednostavan način pronalaze odgovarajućeg carinskog zastupnika, a korišćenje platforme za klijente potpuno je besplatno, naglašava Oreščanin.

On ističe da je cilj kompanije da platformu postepeno proširi na zemlje regiona, a potom i na tržište Evropske unije.

- Radićemo na tome da Ocarini.me bude prepoznata kao strateški resurs i da preraste u standardni oblik komunikacije između klijenata i špeditera. Naša vizija je da platforma postane neizostavan korak pre podnošenja carinske deklaracije, kako bi carinski organi i druge nadležne institucije imali uvid u kompletnu inicijalnu dokumentaciju. Time bi se obezbedila veća kontrola procesa, povećala efikasnost i rizik od namernih ili nenamernih povreda propisa sveo na minimum, poručuju iz kompanije Ocarini.me.