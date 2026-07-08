Ljubitelji folklora i tradicionalne kulture imaće priliku da uživaju u Takmičenju zdravičara i izboru najlepše narodne nošnje, koji će biti održani u petak, 7. avgusta, od 16 časova, na Letnjoj pozornici Kulturnog centra opštine Lučani u Guči.



Organizatori pozivaju kulturno-umetnička društva iz cele Srbije, kao i pojedince zaljubljene u srpsku tradiciju, da predstave autentične narodne nošnje karakteristične za svoje krajeve i pokažu umeće kazivanja zdravica, po kojima je sabor u Guči godinama prepoznatljiv.

Pored ovog programa, publiku očekuje i Narodni višeboj, jedno od najstarijih i najatraktivnijih saborskih nadmetanja, koje će biti održano u subotu, 8. avgusta, od 13 časova na stadionu kraj reke Bjelice.

Narodni višeboj neguje tradiciju srpskog momačkog nadmetanja još od 1961. godine, kada je prvi put organizovan u porti gučke crkve, zajedno sa začetkom Dragačevskog sabora trubača. Takmičari će se i ove godine nadmetati u disciplinama gađanje kroz prsten jabuke, skok u dalj iz mesta, bacanje kamena s ramena, skok u vis iz mesta i rvanje u kosti.

Najuspešniji učesnik poneće titulu Arambaše Sabora, uz nagradu organizatora.

Organizatori ističu da upravo ovakvi programi čuvaju duh Sabora i predstavljaju vezu između savremenog festivala i bogatog kulturnog nasleđa Srbije.