Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju prepodobnog Davida Solunskog.

Prepodobni David rodom Solunjanin. Najpre se podvizavao blizu Soluna u jednoj kolibi, napravljenoj pod bademovim drvetom. Docnije produžio podvig svoj u Tesaliji. Toliko se očistio postom, molitvom i bdenjem, da se udostojio primiti veliku blagodat od Boga.

Jednom je uzeo žara na ruku, metnuo tamjan, i okadio cara, bez ikakve povrede ruke svoje. Videći to, car mu se pokloni do zemlje. Mnogobrojnim čudesima svojim zadivio je ljude. Upokojio se mirno, i preselio u blaženu večnost 540. godine.

Praznik ikone Odigitrije. Ovu je ikonu radio na drvetu sam jevanđelist Luka. Nju je videla Presveta Bogorodica i blagoslovila je. Tu ikonu sveti Luka podario je deržavnom Teofilu, za koga je pisao Dela svetih apostola.

Iz Antiohije ikona se docnije prenese u Jerusalim, a iz Jerusalima uzme je carica Evdokija i pošalje u Carigrad carevoj sestri, pobožnoj Pulheriji, na dar. Pulherija je položi u Vlahernu crkvu, svoju sopstvenu zadužbinu.

Jedanput se javi Presveta Bogorodica dvojici slepaca i dovede ih u crkvu Vlahernu, pred Svoju ikonu, i tu im obojici povrati vid. Zbog toga tu ikonu prozvaše Odigitrija - Putevođa.

Od tada je ustanovljen spomen ovoga čuda Presvete Bogorodice u subotu pete nedelje Časnog Posta sa čitanjem Akatista. U vreme ikonoborstva ova ikona bi preneta u obitelj Pantokratora i tamo zazidana u zid, i bi ostavljeno kandilo pred njom da gori. Kako je zazidana, onako je posle i nađena.

Što se tiče njegovih čuda, dovoljno je pomenuti makar dva. Doveli su jednom mladića koga je zaposeo đavo. Kada se mladić približio keliji krenuo je da vrišti kako ga prži oganj i onda je David pružio ruku kroz prozorče, blagoslovio ga je i izgnao demona iz njega. Jednu slepu ženu, koju su mu doveli, on pomolivši se Bogu, blagoslovio je znakom krsta i ona je odmah progledala.

Običaj nalaže da ovaj dan posetite crkvu i u slavu velikog sveca upalite sveću i pomolite se Bogu.

Verovanje kaže da se danas treba pomoliti se jer ćete tako oterati zlo, strah i neprijatelje.