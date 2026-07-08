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Amerikanac posetio Srbiju, pa priznao šta ga je iznenadilo: Pričali mu neistine o nama "Ovo nisam doživeo ni u jednoj drugoj balkanskoj zemlji"
tiktok

Amerikanac posetio Srbiju, pa priznao šta ga je iznenadilo: Pričali mu neistine o nama "Ovo nisam doživeo ni u jednoj drugoj balkanskoj zemlji"

21:00
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Autor:  Teodora Tojagić

Kenon je rekao da je u Beogradu naišao na energiju i atmosferu koja ga podseća na dom.

 

Kada je američki travel bloger Stiven Kenon odlučio da spakuje kofere i krene na još jednu avanturu, nije ni slutio da će ga upravo Srbija ostaviti bez daha. Nakon što je obišao 14 zemalja širom sveta, stigao je i do Beograda – i, kako sam kaže, ovde iskusio najpozitivniju energiju do sada.

Kako je otkrio na svom TikTok profilu, inspiraciju za dolazak pronašao je zahvaljujući dvojici naših sportskih heroja – Novaku Đokoviću i Nikoli Jokiću, čije karijere pomno prati. Ipak, ono što ga je najviše iznenadilo nije bila ni hrana, ni arhitektura, ni noćni život – već ljudi.

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"Srbi deluju kao izuzetno srećan narod. Kao da su svi super srećni. Gde god da sam prošao, svuda su ljudi jako ljubazni. To mi je potpuno drugačije iskustvo u odnosu na druge balkanske zemlje", rekao je on, a onda dodao da to, takođe ne odgovara i savetima koje je dobijao pre nego što je stigao u Srbiju:

"Razumem da je to bila generalizacija, ali mi je rečeno, bar sa strane, da kad odeš na Balkan, kultura možda nije baš toliko vedra, ako ima smisla. Slično je i u SAD, odakle sam ja – južnjačko gostoprimstvo, a onda sam se preselio u Kaliforniju i tamo nije bilo baš tako. Ali ovde u Srbiji svi su stvarno super ljubazni."

"Najbolje okruženje na čitavom Balkanu"

Kenon navodi da je upravo zbog toga u Beogradu naišao na energiju i atmosferu koja ga podseća na dom:

"Sad sam na jednoj od glavnih ulica i gde god da krenem, osećam pozitivnu energiju, vedar duh. Obožavam to. Skoro kao da sam opet kod kuće u SAD po energiji i atmosferi. Ako uopšte ima smisla. Da li je to deo vaše kulture? Do sada je ovo najbolje okruženje koje sam doživeo u bilo kojoj balkanskoj zemlji. Prelepa ulica, prelep kraj", zaključio je Stiven dok se šetao Beogradom.

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"To su naši mehanizmi preživljavanja"

U komentarima, mnogi su se Stivenu zahvalili na lepim rečima i izrazili zadovoljstvo što je upravo tako doživeo Srbiju. Neki su potvrdili da je ta pozitivna energija i srdačnost zaista deo svakodnevice, naročito kada je reč o odnosu prema strancima. Ipak, pored njihovih komentara, usledili su oni koji su pokušali da pruže širu sliku.

"Prepuni smo briga i teškoća, ali to ne prenosimo na druge - umesto toga, uvek pokušavamo da nekom ulepšamo dan, čak i ako je naš bio loš", "Niko ovde nije srećan. Biti ljubazan ne znači da smo srećni. Mi smo kulturni i vaspitani ljudi, ali nismo srećni! Uživaj u Srbiji", "To su naši mehanizmi preživljavanja... crni humor je deo naše kulture - smejemo se kad je najteže. Siromašne zemlje su obično druželjubivije i srdačnije", glasili su samo neki od mnogobrojnih komentara.

(Blic)

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