Amerikanac posetio Srbiju, pa priznao šta ga je iznenadilo: Pričali mu neistine o nama "Ovo nisam doživeo ni u jednoj drugoj balkanskoj zemlji"

Kada je američki travel bloger Stiven Kenon odlučio da spakuje kofere i krene na još jednu avanturu, nije ni slutio da će ga upravo Srbija ostaviti bez daha. Nakon što je obišao 14 zemalja širom sveta, stigao je i do Beograda – i, kako sam kaže, ovde iskusio najpozitivniju energiju do sada.

Kako je otkrio na svom TikTok profilu, inspiraciju za dolazak pronašao je zahvaljujući dvojici naših sportskih heroja – Novaku Đokoviću i Nikoli Jokiću, čije karijere pomno prati. Ipak, ono što ga je najviše iznenadilo nije bila ni hrana, ni arhitektura, ni noćni život – već ljudi.

"Srbi deluju kao izuzetno srećan narod. Kao da su svi super srećni. Gde god da sam prošao, svuda su ljudi jako ljubazni. To mi je potpuno drugačije iskustvo u odnosu na druge balkanske zemlje", rekao je on, a onda dodao da to, takođe ne odgovara i savetima koje je dobijao pre nego što je stigao u Srbiju:

"Razumem da je to bila generalizacija, ali mi je rečeno, bar sa strane, da kad odeš na Balkan, kultura možda nije baš toliko vedra, ako ima smisla. Slično je i u SAD, odakle sam ja – južnjačko gostoprimstvo, a onda sam se preselio u Kaliforniju i tamo nije bilo baš tako. Ali ovde u Srbiji svi su stvarno super ljubazni."

"Najbolje okruženje na čitavom Balkanu"

Kenon navodi da je upravo zbog toga u Beogradu naišao na energiju i atmosferu koja ga podseća na dom: