Sreća je oduvek predmet opsesije ljudi. Neuhvatljiva i neobjašnjiva, misao o sreći prisutna je u svakodnevnom životu svakog čoveka. Sreća je kad je nešto lepo i dobro, sreća je radost. Ona određuje kvalitet našeg života, njoj svako stremi. Uopštena njena definicija glasi: sreća je stanje zadovoljstva životnom situacijom, a povezana je sa osećajem radosti, ispunjenosti, uživanja. Kada je nema, pokušavamo da je prizovemo amajlijama, čak i kada tvrdimo da nismo sujeverni.



I da li ste vi srećna osoba? Možda je da ste upravo naišli na detelinu sa četiri lista ili ste prošli pored potkovice, možda ste upravo dobili srećni bambus? Ili ste videli "srećnu mačku“ pored kase u azijskom restoranu? Iza svih pomenutih amajlija za koje se veruje da donose sreću stoje priče koje nam otkrivaju kako su neke obične stvari ljudi vezli za ono čemu u životu streme.

Zašto se potkovica smatra simbolom sreće?