Podsetimo, Dmitar je bio srpski župan, sin Vukanov, unuk Stefana Nemanje. Kao monah David postao je svetitelj u Srpskoj pravoslavnoj crkvi.

O njemu ima malo podataka i retko se pominje. Zna se da je u aprilu 1271. molio vizantijskog cara Mihaila VIII Paleologa da potvrdi Hilandaru neki posed na reci Strumi. Posle toga se zakaluđerio i uzeo ime David. U avgustu 1281. angažovao je zidare iz Dubrovnika da mu sagrade crkvu Davidovicu kod Brodareva na Limu. Pominje se još i 1286. kada je putovao u Jerusalim. Njegov unuk Vratko je otac Kneginje Milice. Praznuje se svakog 24. septembra (7. oktobra po novom kalendaru) u Srpskoj pravoslavnoj crkvi.