 

Pokraj reke Lima kod Brodareva, na obroncima Jadovnika nalazi se manastir Davidovica, zadužbina župana Dimitrija Nemanjića, najmlađeg sina Vukana Nemanjića.

Manastirska crkva, podignuta krajem 13. veka na temeljima vizantijske bazilike, jedina je u Srbiji koja je posvećena velikom prazniku Bogojavljenje.

Nažalost, manastir je bio paljen i devastiran, sve dok krajem devedesetih godina prošlog veka nije pokrenuta inicijativa o njegovoj obnovi. Danas se s ponosom ističe da je zadužbinu monaha Davida osveštao najvoljeniji srpski patrijarh - patrijarh Pavle.

Mnogima će delovati neverovatno, ali u vreme izgradnje vrednost ovog manastira bila je identična vrednosti 15 dobrih konja. S druge strane, istorijska vrednost Davidovice je nemerljiva, tim pre što je ovo jedan od retkih manastira koji ima ugovor i datum zidanja - 30. avgust 1281. godine.

Svetinja kod Prijepolja podignuta je za svega godinu dana, a po predanju tu su sahranjeni Jug Bogdan i čuvenih devet Jugovića.

Podsetimo, Dmitar je bio srpski župan, sin Vukanov, unuk Stefana Nemanje. Kao monah David postao je svetitelj u Srpskoj pravoslavnoj crkvi.

O njemu ima malo podataka i retko se pominje. Zna se da je u aprilu 1271. molio vizantijskog cara Mihaila VIII Paleologa da potvrdi Hilandaru neki posed na reci Strumi. Posle toga se zakaluđerio i uzeo ime David. U avgustu 1281. angažovao je zidare iz Dubrovnika da mu sagrade crkvu Davidovicu kod Brodareva na Limu. Pominje se još i 1286. kada je putovao u Jerusalim. Njegov unuk Vratko je otac Kneginje Milice. Praznuje se svakog 24. septembra (7. oktobra po novom kalendaru) u Srpskoj pravoslavnoj crkvi.