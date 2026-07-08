Pokraj reke Lima kod Brodareva, na obroncima Jadovnika nalazi se manastir Davidovica, zadužbina župana Dimitrija Nemanjića, najmlađeg sina Vukana Nemanjića.
Manastirska crkva, podignuta krajem 13. veka na temeljima vizantijske bazilike, jedina je u Srbiji koja je posvećena velikom prazniku Bogojavljenje.
Nažalost, manastir je bio paljen i devastiran, sve dok krajem devedesetih godina prošlog veka nije pokrenuta inicijativa o njegovoj obnovi. Danas se s ponosom ističe da je zadužbinu monaha Davida osveštao najvoljeniji srpski patrijarh - patrijarh Pavle.
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