Aleksa Šantić je nesumnjivo ostavio veliki trag u ne samo srpskoj, već i književnosti čitavog Balkana.
Šantića često porede sa Osmanom Đikćem, Srbinom muslimanom, koji je napisao "Himnu Srba muslimana". To poređenje često je išlo jer su i jedan i drugi pisali o svojoj braći druge vere i za njih imali najlepše reči i poruke.
Šantićev književni opus je obiman, kao i prevodilački rad, među kojim se posebno izdavajaju pesme Hanriha Hajnea.
Izabran je za dopisnog člana Srpske kraljevske akademije 3. februara 1914.
Ubrzo, izbija Prvi svetski rat, a sa njim i problemi Alekse Šantića.
Austrougarske vlasti su ga hapsile kao istaknutog srpskog nacionalistu. A da li je bio nacionalista? Aleksa Šantić bio je rodoljub, koji je voleo Srbe i koji je voleo muslimane i sve ostale narode koji su živeli u bližem ili daljem okruženju. I do danas je unogome ostao neshvaćen.
Umro je u svom Mostaru 2. februara 1924. godine. Oataće zabeleženo da su mu na sahranu došli predstavnici scih naroda, nacija, veera, etniciteta i ma po kojoj podeli da su se delili. Brojne delegacije, srpske, hrvatske i muslimanske su doputovale u Šantićev rodni grad, a poznato je da su neki su pešačili i po 40 kilometara, kako bi po pravoslavnom obredu ispratili velikog pesnika, rodoljuba i kosmopolitu.
OSTAJTE OVDE
"Ostajte ovdje!…Sunce tuđeg neba, Neće vas grijat kô što ovo grije; Grki su tamo zalogaji hljeba Gdje svoga nema i gdje brata nije.
Od svoje majke ko će naći bolju?! A majka vaša zemlja vam je ova; Bacite pogled po kršu i polju, Svuda su groblja vaših pradjedova.
...
Ovdje vam svako bratsku ruku steže – U tuđem svijetu za vas pelen cvjeta; Za ove krše sve vas, sve vas veže: Ime i jezik, bratstvo, i krv sveta,
Ostajte ovdje!… Sunce tuđeg neba Neće vas grijat kô što ovo grije – Grki su tamo zalogaji hljeba Gdje svoga nema i gdje brata nije…"
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