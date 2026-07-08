OSTAJTE OVDE

"Ostajte ovdje!…Sunce tuđeg neba, Neće vas grijat kô što ovo grije; Grki su tamo zalogaji hljeba Gdje svoga nema i gdje brata nije.

Od svoje majke ko će naći bolju?! A majka vaša zemlja vam je ova; Bacite pogled po kršu i polju, Svuda su groblja vaših pradjedova.

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Ovdje vam svako bratsku ruku steže – U tuđem svijetu za vas pelen cvjeta; Za ove krše sve vas, sve vas veže: Ime i jezik, bratstvo, i krv sveta,

Ostajte ovdje!… Sunce tuđeg neba Neće vas grijat kô što ovo grije – Grki su tamo zalogaji hljeba Gdje svoga nema i gdje brata nije…"