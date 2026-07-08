Petunije su među najomiljenijim cvetnicama koje tokom proleća i leta ukrašavaju terase, balkone i dvorišta raskošnim slapovima cvetova. Međutim, da bi petunije bile bujne, guste i prepune cvetova, potrebno im je mnogo nege i pravilna prihrana. Mnogi iskusni baštovani već godinama koriste jedan jednostavan trik iz domaćinstva — običan pekarski kvasac.

Iako zvuči neobično, kvasac može da bude pravo prirodno „gorivo“ za rast biljaka. Zahvaljujući vitaminima B grupe, mineralima i korisnim mikroorganizmima, on podstiče razvoj korena, ubrzava rast stabljike i doprinosi formiranju većeg broja cvetova. Petunije nakon ovakve prihrane često postaju jače, otpornije i znatno raskošnije.

Zašto je kvasac dobar za petunije?

Kvasac aktivira korisne procese u zemljištu i pomaže biljci da lakše usvaja hranljive materije. Posebno je koristan u periodu intenzivnog rasta, kada petunije troše mnogo energije na formiranje novih grana i cvetova.

Mnogi ljubitelji cveća primećuju da biljke nakon tretmana kvascem:

brže rastu

imaju tamnije i zdravije listove

stvaraju više pupoljaka

cvetaju duže i obilnije

lakše podnose vrućine i promene vremena

Kvasac je naročito koristan za petunije koje deluju iscrpljeno, slabo napreduju ili imaju malo cvetova uprkos redovnom zalivanju.

Kako se pravi prihrana od kvasca?

Za pripremu prirodnog đubriva potrebno je veoma malo sastojaka, a postupak je jednostavan.