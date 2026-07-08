Petunije su među najomiljenijim cvetnicama koje tokom proleća i leta ukrašavaju terase, balkone i dvorišta raskošnim slapovima cvetova. Međutim, da bi petunije bile bujne, guste i prepune cvetova, potrebno im je mnogo nege i pravilna prihrana. Mnogi iskusni baštovani već godinama koriste jedan jednostavan trik iz domaćinstva — običan pekarski kvasac.
Iako zvuči neobično, kvasac može da bude pravo prirodno „gorivo“ za rast biljaka. Zahvaljujući vitaminima B grupe, mineralima i korisnim mikroorganizmima, on podstiče razvoj korena, ubrzava rast stabljike i doprinosi formiranju većeg broja cvetova. Petunije nakon ovakve prihrane često postaju jače, otpornije i znatno raskošnije.
Zašto je kvasac dobar za petunije?
Kvasac aktivira korisne procese u zemljištu i pomaže biljci da lakše usvaja hranljive materije. Posebno je koristan u periodu intenzivnog rasta, kada petunije troše mnogo energije na formiranje novih grana i cvetova.
Mnogi ljubitelji cveća primećuju da biljke nakon tretmana kvascem:
- brže rastu
- imaju tamnije i zdravije listove
- stvaraju više pupoljaka
- cvetaju duže i obilnije
- lakše podnose vrućine i promene vremena
Kvasac je naročito koristan za petunije koje deluju iscrpljeno, slabo napreduju ili imaju malo cvetova uprkos redovnom zalivanju.
Kako se pravi prihrana od kvasca?
Za pripremu prirodnog đubriva potrebno je veoma malo sastojaka, a postupak je jednostavan.
- Potrebno je:
10 grama svežeg kvasca ili jedna kesica suvog kvasca
- 1 litar mlake vode
- 1 kašika šećera
Kvasac i šećer rastvore se u mlakoj vodi i ostave nekoliko sati na toplom mestu kako bi smeša počela da fermentiše. Kada se pojavi blaga pena, rastvor je spreman za upotrebu.
Pre zalivanja, ovu smesu treba dodatno razblažiti. Na jednu čašu pripremljenog rastvora dodaje se oko pet čaša obične vode.
Kako pravilno koristiti kvasac za petunije?
Petunije se ovim rastvorom zalivaju direktno oko korena, najbolje ujutru ili predveče, kada sunce nije jako. Zemlja bi trebalo da bude blago vlažna pre prihrane, kako ne bi došlo do opterećenja korena.
Dovoljno je koristiti ovu prihranu jednom u dve do tri nedelje. Preterivanje nije preporučljivo, jer previše kvasca može poremetiti ravnotežu hranljivih materija u zemlji.
Najbolji rezultati obično se vide već nakon desetak dana — biljka počinje da se grana, listovi postaju bujniji, a cvetovi brojniji i intenzivnijih boja.
Trik koji dodatno pojačava cvetanje
Iskusni baštovani savetuju da se uz prihranu kvascem redovno uklanjaju precvetali cvetovi. Na taj način biljka ne troši energiju na stvaranje semena, već nastavlja da formira nove pupoljke.
Takođe, petunije vole mnogo svetlosti, pa će najbolje uspevati na sunčanim mestima uz redovno zalivanje. Kombinacija dobre nege i prirodne prihrane od kvasca može potpuno promeniti izgled biljke.
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