Ako volite jednostavne recepte koji ne zahtevaju mnogo vremena, ova gibanica sa tri vrste sira pravi je izbor. Kombinacija sitnog sira, mocarele i zapečenog kačkavalja daje bogat ukus i neodoljivo kremastu teksturu.
Zahvaljujući neobičnom načinu pripreme, kada se kore seku na sitne trake i mešaju sa nadevom, pita ostaje mekana i sočna čak i nakon hlađenja.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: pita
Porcije/Količina: 6–8 porcija
Vreme pripreme: 20 minuta
Vreme pečenja: 55–60 minuta
Ukupno vreme pripreme: oko 1 sat i 20 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 500 g tankih kora za pitu
- 4 jaja
- 350 g jogurta ili kefira
- 100 ml kisele vode
- 1/2 kašičice soli
- 250 g sitnog sira
- 150 g rendane mocarele
- 100 g rendanog kačkavalja za posipanje
- malo maslaca za podmazivanje pleha
Priprema:
1. korak: Kore
Rolnu kora za pitu isecite na tanke trake debljine oko jednog centimetra i ostavite sa strane.
2. korak: Mešanje smese
U jednoj posudi pomešajte sitan sir i rendanu mocarelu, dok u drugoj umutite jaja sa jogurtom, kiselom vodom i solju. Spojite obe smese i dobro ih promešajte kako biste dobili ujednačen nadev.
3. korak: Dodavanje kora
U nekoliko navrata dodajte isečene kore za pitu i posle svakog dodavanja lagano promešajte kako bi se sve kore ravnomerno natopile.
4. korak: Sipanje
Pleh premažite maslacem ili obložite papirom za pečenje, pa sipajte pripremljenu smesu i kašikom je ravnomerno rasporedite. Površinu obilno pospite rendanim kačkavaljem, koji će tokom pečenja stvoriti ukusnu, zlatnu koricu.
5. korak: Pečenje
Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180 stepeni oko 55 do 60 minuta, odnosno dok pita ne dobije lepu zlatnosmeđu boju. Ostavite pitu da se kratko prohladi, pa je isecite na kocke i poslužite toplu ili hladnu, uz čašu jogurta ili kiselog mleka.
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