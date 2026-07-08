Ako volite jednostavne recepte koji ne zahtevaju mnogo vremena, ova gibanica sa tri vrste sira pravi je izbor. Kombinacija sitnog sira, mocarele i zapečenog kačkavalja daje bogat ukus i neodoljivo kremastu teksturu.

Zahvaljujući neobičnom načinu pripreme, kada se kore seku na sitne trake i mešaju sa nadevom, pita ostaje mekana i sočna čak i nakon hlađenja.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: pita

Porcije/Količina: 6–8 porcija

Vreme pripreme: 20 minuta

Vreme pečenja: 55–60 minuta

Ukupno vreme pripreme: oko 1 sat i 20 minuta

Težina: lako

Sastojci:

500 g tankih kora za pitu

4 jaja

350 g jogurta ili kefira

100 ml kisele vode

1/2 kašičice soli

250 g sitnog sira

150 g rendane mocarele

100 g rendanog kačkavalja za posipanje

malo maslaca za podmazivanje pleha

Priprema:

1. korak: Kore

Rolnu kora za pitu isecite na tanke trake debljine oko jednog centimetra i ostavite sa strane.

2. korak: Mešanje smese

U jednoj posudi pomešajte sitan sir i rendanu mocarelu, dok u drugoj umutite jaja sa jogurtom, kiselom vodom i solju. Spojite obe smese i dobro ih promešajte kako biste dobili ujednačen nadev.

3. korak: Dodavanje kora

U nekoliko navrata dodajte isečene kore za pitu i posle svakog dodavanja lagano promešajte kako bi se sve kore ravnomerno natopile.

4. korak: Sipanje

Pleh premažite maslacem ili obložite papirom za pečenje, pa sipajte pripremljenu smesu i kašikom je ravnomerno rasporedite. Površinu obilno pospite rendanim kačkavaljem, koji će tokom pečenja stvoriti ukusnu, zlatnu koricu.

5. korak: Pečenje

Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180 stepeni oko 55 do 60 minuta, odnosno dok pita ne dobije lepu zlatnosmeđu boju. Ostavite pitu da se kratko prohladi, pa je isecite na kocke i poslužite toplu ili hladnu, uz čašu jogurta ili kiselog mleka.